"Прилетела ответка за Донецк": дочь Невзорова радуется смертям украинцев, восхваляя Путина

Дочь Невзорова радуется смертям украинцев, восхваляя Путина / скриншот

Актриса Полина Невзорова, дочь известного российского журналиста Александра Невзорова, который недавно получил гражданство Украины, поддерживает вторжение военное вторжение РФ в Украину и радуется гибели украинцев.

В своем Telegram-канале она регулярно репостит фейки российских пропагандистов. Невзорова открыто поддерживает Владимира Путина, слепо веря российским "журналистам" и "политтехнологам".

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А в одном из последних репостов вместе с автором публикации она порадовалась очередному ракетному удару по Киеву, назвав это "ответкой за Донецк".

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Стоит отметить, что Александром Невзоровым, осудившим вторжение РФ, Полина не общается. Когда ей было 9 лет отец ушел из семьи после скандала, и прекратил общение с ней.

Позже он говорил, что общался бы с дочерью, но этому мешают их разные взгляды. Александр Глебович - убежденный атеист, а его дочь с мужем - приверженцы православия и, как оказалось, Путина.

Напомним, ранее бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что бывший депутат Госдумы РФ, журналист и публицист Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова получили украинское гражданство.

Отметим, что российский оппозиционер-публицист узнал о том, что ему указом президента Владимира Зеленского присвоено гражданство Украины только тогда, когда эта информация попала в СМИ.

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