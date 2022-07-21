Прикладывала к сердцу: легендарная рок-звезда из США развернула флаг Украины на концерте

Патти Смит / Instagram

Легендарная американская певица Патти Смит, которую называют крестной матерью панк-рока, развернула флаг Украины на своем концерте в Праге (Чехия).

Выступая на сцене, Смит развернула флаг Украины, пела с ним, держа флаг в руке, укутывалась им, как плащом ‒ и прикладывала к сердцу.

Смит дала концерт в чешской столице ‒ в зале Forum Karlín ‒ в рамках своего европейского тура.

Певица уже много раз выражала свою поддержку Украине, которая охвачена войной против России. В частности, Смит перевела текст украинского гимна (написанного Павлом Чубинским) на английский язык.

"Это то, что я слышала во сне и то, что целыми днями и ночами крутится в моей голове как трагический хит. Сырой перевод гимна Украины, который народ поет сквозь дерзкие слезы", — написала певица.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на концерте легендарной американской поп-рок-группы Imagine Dragons в Праге (Чехия) солист коллектива Дэн Рейнольдс публично поддержал Украину и поднял украинский флаг перед тысячами зрителей.

Как пишут в соцсетях, сине-желтый стяг музыканту передала девушка-беженка из Харькова ‒ жительница практически полностью уничтоженного россиянами района Северная Салтовка.

Позднее российский музыкант-эмигрант Максим Покровский и его группа "Ногу Свело!" выпустили трогательную песню и клип под названием "Украина".

"Предыдущие 34 года своего существования мы шли непростыми путями для того, чтобы сейчас, в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня. Что с нами со всеми будет дальше, знает только Всевышний. Мы знаем лишь то, что с Украиной всё будет хорошо", - написал Покровский в Instagram.

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