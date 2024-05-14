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"Приеду в Киев и помогу ВСУ": Андрей Макаревич пообщался с "Владимиром Зеленским"

Элина Чигис
14 мая 2024, 02:00
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Российские пранкеры Вован и Лексус совершили звонок Макаревичу от лица Владимира Зеленского.
Андрей Макаревич, Владимир Зеленский
Андрей Макаревич пообещал приехать в Киев / коллаж: Главред, фото: facebook.com/makarevichav/, t.me/V_Zelenskiy_official

Скандальные российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) дозвонились к российскому певцу Андрею Макаревичу, который публично осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину и уехал из страны-оккупанта жить в Израиль.

Как сообщают росСМИ, в ходе разговора артист пожелал Киеву победы и отметил, что "считает до нее дни".

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Также Макаревич пообещал виртуальному президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Киев. Музыкант отметил, что посетит Украину в "первый день победы", если позовут. А также Макаревич намерен устроить "бешеный концерт".

К тому же Макаревич не исключил, что поможет Вооруженным силам Украины в будущем и не собирается возвращаться в страну-террориста Россию. В пропагандистских росСМИ уже начался настоящий вой из-за позиции артиста.

Кто такой Андрей Макаревич?

Андрей Макаревич — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".
Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.
2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц — "иностранных агентов".

Андрей Макаревич - последние новости по теме

Отметим, ранее Андрей Макаревич рассказал, где находится, и поставил на место атаковавших его российских пропагандистов. Также добавил, что c радостью пошел бы на фронт защищать Израиль, однако утверждает ‒ ему не дадут в руки оружие.

А также Андрей Макаревич дал прогноз относительно завершения войны России и Украины и заверил, что лучшие времена все же настанут.

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