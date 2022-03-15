"Приеду к вам клеить обои и белить потолки": Осадчая поддержала жителей осажденного Мариуполя

В Мариуполе Донецкой области сложилась критическая обстановка - город находится в оцеплении оккупантов.

Противник также препятствует созданию "зеленых коридоров" для эвакуации и не дает доставить туда гуманитарную помощь, сообщила украинская телеведущая Катя Осадчая.

"Я получаю тысячи сообщений из Мариуполя. Плачу от бессилия... поверьте, мы слышим каждого, это ужасная, коварная война и безумные обстрелы, не позволяющие пока добраться до людей. Блокировка гуманитарных грузов, отмена зеленых коридоров – враг у нас жестокий и безжалостный", - написала Осадчая.

Также телеведущая подчеркнула, что никто о Мариуполе не забывает, а ВСУ сражаются за город.

Читайте такжеВ Мариуполе умерла беременная женщина, пострадавшая от авиаудара на роддом"Мы обязательно увидимся, я никогда не была в Мариуполе и после победы приеду к вам клеить обои и белить потолки в новеньких домах", - подытожила Осадчая.

Напомним, 9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали. Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

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