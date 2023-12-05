Пропагандисты считают, что запроданке можно завидовать.

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Ани Лорак скандалит со своими коллегами/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Пропагандистские СМИ начали активно выгораживать предательницу, когда-то украинскую певицу Ани Лорак. И так как ее одинаковые песни уже изрядно поднадоели, они стали использовать конфликт, как средства популяризации запроданки.

В частности, издание Popcake пишет о том, что Вера Брежнева ненавидит Ани Лорак. Причиной, по мнению пропагандистов, является то, что у Лорак, якобы, была успешнее карьера чем у Брежневой. А не то, что Лорак предала свою страну, в то время, как Брежнева встала на сторону правды, то есть Украины.

Кроме того, помойные СМИ указывают на скандальное интервью Лорак, которое она дала в 2021 году. Там она намекнула на то, что бывший муж Веры Брежневой Константин Меладзе якобы домогался ее.

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Главный редактор одного из росСМИ Павел Мавроди также заявил, что у Брежневой из-за "таланта" Лорак - злость и обида.

"Насколько мне известно, она заблокировала Ани Лорак, даже больше скажу, она презирает Ани Лорак, больше не общается, тем более после скандала с Валерием Меладзе. Возможно, Вера Брежнева всегда завидовала вокальным данным Каролины", — высказался Павел.

Напомним, ранее в сети появилось фото, как Лорак дружески приклонилась к немаленькому животу Татьяны Навки, бывшей фигуристке, а теперь жены лжеца и главного рупора Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее также россияне набросились на певицу-предательницу Ани Лорак, которая не признала факта нападения России на Украину и продолжила выступать в стране-агрессоре и признаваться в любви местному зрителю.

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