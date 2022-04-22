Премию Latin American Music Awards посвятили Украине. NK спела с Black Eyed Peas

Весь мир поддерживает Украину.
Музыкальная премия Latin American Music Awards в этом году была посвящена Украине.
Об этом на своей странице в Instagram написала певица NK.
"Нынешняя премия была посвящена миру и началась с песни "Where is the love", призывающей к восстановлению мира в Украине. Я невероятно благодарна Black eyed peas, что этот трек сегодня выражал солидарность с Украиной. За то, что ты @iamwill пел "Pray for Ukraine", - добавила певица.
"Я невероятно благодарна всем присоединившимся к этому выступлению артистам, благодарна организаторам премии за солидарность с Украиной. Вы не представляете насколько это важно для нас, украинцев", - добавила NK.
На официальном YouTube канале премии также показали кадры войны, которую россия начала на территории Украины.
Автор: Алена Кюпельская