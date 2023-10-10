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Представитель Слепакова прокомментировал захват артиста в плен боевиками ХАМАС

Алена Кюпели
10 октября 2023, 17:08 обновлено 10 октября, 17:39
Семен Слепаков по слухам из российских СМИ, попал в плен к боевикам.
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Семен Слепаков выразил поддержку Израилю. Коллаж Главред,

Российские пропагандистские СМИ распространили информацию о том, что российский комедийный актер Семен Слепаков, который осудил жесткое нападение России на Украину и выехал в Израиль, попал в плен к боевикам ХАМАС.

По информации издания Стархит, российские журналисты связались с представителями артиста, которые рассказали, что же случилось с ним.

Представитель Слепакова сообщил, что артист находится в одном из израильских городов, в безопасности.

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Ранее на своей странице в Instagram, артист выложил пост-поддержку израильскому народу. "В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас. Сил и мужества военным, освобождения пленным, выздоровления раненым, соболезнования потерявшим родных и близких. Единства и Мира Израилю. Ам Исраэль Хай!" - написал он.

Семен Слепаков поддержал Израиль
Семен Слепаков поддержал Израиль / Скриншот Instagram

Напомним, ранее иноагентами в России признали двух комедийных артистов из РФ - Максима Галкина и Семена Слепакова. Каждый из них высмеивал кремлевскую власть, а также ложь, которая реками льется из уст главных пропагандистов. После этого, артисты решили оспорить решение суда, но трусы малодушно отклонили иск.

Напомним, ранее Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского диктатора Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

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