Предательницы под копирку: запроданки, которые стали копией друг-друга

Предательницы Украины, которые наплевали на свою страну и на то, что Россия планомерно уничтожает их родину, продолжают жить свои роскошные жизни, рожать детей и ходить по пластическим хирургам.
И несмотря на то, что живут они в разных странах и в террористической России, они все равно как две капли воды похожи между собой. То ли ездят к одному и тому же врачу, то ли жизненные "ценности" делают их одинаковыми. Главред проанализоровал, кто из них и как похож друг на друга.
Особенно, такими одинаковыми типажами славятся такие знаменитости: певица Анна Седокова, вечно беременная блогерша София Стужук, певицы Анна Асти и Марув, молчунья Лиза Ющенко и российская блогерша Оксана Самойлова, которая хоть и не украинка, но живет с рэппером из Одессы Джиганом. Ну и как же в этот список не добавить циничную предательницу Ани Лорак.
Все эти барышни на некоторых фото просто неотличимы между собой.
Стужук и Седокова
Седокова и Самойлова
У запроданки Седоковой вообще интересный типаж - она как будто-бы была создана для того, чтобы стать предательницей и чтобы остальные запроданки имели похожую "идентификацию".
Одним словом, Седокова - это и Самойлова, и Стужук и даже Лорак.
Седокова и Лиза Ющенко
Несмотря на то, что Лиза Ющенко публично не поддержала войну, но и поддержки от нее не было никакой. Она молчит о том, что Россия напала на Украину, ходит на тусовки со своими российскими подругами и нахваливает российские салоны красоты. То есть живет себе отлично, не вспоминая о том, что РФ творит на ее родине - Украине.
Повалий и Анна Асти
Самая циничная и подлая из всех предательниц - это украинская певица Таисия Повалий. Она не просто живет и строит карьеру в террористической России, а и всячески поддерживает террориста-Путина, повторяя кремлевские методички и разжигая ненависть к Украине и украинцам, которых она сама лично ненавидит.
Лорак и Стужук
Стужук выглядит немного моложе, но на фото они все равно похожи между собой.
Лорак и ее попытки выглядеть моложе.
Анна Асти и Марув
Марув также молчит о войне и продолжает записывать никому ненужные треки.
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Ранее также Главред писал о том, что предательница Лиза Ющенко выгуляла в Москве платье за $3,3 тыс. и сумку свыше $30 тыс.
Накануне, блогерша украинского происхождения София Стужук, которая категорически отказывается высказываться на свою аудиторию о преступной войне, которую Россия развязала против Украины, родила своего пятого ребенка в присутствии старших детей.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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