Предательницы под копирку: запроданки, которые стали копией друг-друга

Стужук, Лорак, Седокова и другие - как украинские предательницы похожи друг на друга.

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Предательницы Украины - на одно лицо / Коллаж Главред, фото Instagram/sofia_stuzhuk, annasedokova

Предательницы Украины, которые наплевали на свою страну и на то, что Россия планомерно уничтожает их родину, продолжают жить свои роскошные жизни, рожать детей и ходить по пластическим хирургам.

И несмотря на то, что живут они в разных странах и в террористической России, они все равно как две капли воды похожи между собой. То ли ездят к одному и тому же врачу, то ли жизненные "ценности" делают их одинаковыми. Главред проанализоровал, кто из них и как похож друг на друга.

Особенно, такими одинаковыми типажами славятся такие знаменитости: певица Анна Седокова, вечно беременная блогерша София Стужук, певицы Анна Асти и Марув, молчунья Лиза Ющенко и российская блогерша Оксана Самойлова, которая хоть и не украинка, но живет с рэппером из Одессы Джиганом. Ну и как же в этот список не добавить циничную предательницу Ани Лорак.

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Все эти барышни на некоторых фото просто неотличимы между собой.

Стужук и Седокова

Стужук и Седокова - угадай кто / Фото Instagram/annasedokova, sofia_stuzhuk

Стужук и Седокова - угадай кто / Фото Instagram/annasedokova, sofia_stuzhuk

Седокова и Самойлова

У запроданки Седоковой вообще интересный типаж - она как будто-бы была создана для того, чтобы стать предательницей и чтобы остальные запроданки имели похожую "идентификацию".

Одним словом, Седокова - это и Самойлова, и Стужук и даже Лорак.

Самойлова - копия Седоковой / Фото Instagram/ samoylovaoxana

Седокова и Лиза Ющенко

Несмотря на то, что Лиза Ющенко публично не поддержала войну, но и поддержки от нее не было никакой. Она молчит о том, что Россия напала на Украину, ходит на тусовки со своими российскими подругами и нахваливает российские салоны красоты. То есть живет себе отлично, не вспоминая о том, что РФ творит на ее родине - Украине.

Лиза Ющенко и Седокова - сестры по внешности / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

Лиза Ющенко и Седокова - сестры по внешности / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

Повалий и Анна Асти

Самая циничная и подлая из всех предательниц - это украинская певица Таисия Повалий. Она не просто живет и строит карьеру в террористической России, а и всячески поддерживает террориста-Путина, повторяя кремлевские методички и разжигая ненависть к Украине и украинцам, которых она сама лично ненавидит.

Повалий и Асти - тоже похожи / Фото Instagram/ tpovaliyofficia, asti

Повалий и Асти - тоже похожи / Фото Instagram/ tpovaliyofficia, asti

Лорак и Стужук

Стужук выглядит немного моложе, но на фото они все равно похожи между собой.

Стужук "в 90х" - копия Лорак / Фото Instagram/sofia_stuzhuk

Лорак и ее попытки выглядеть моложе.

Лорак у стены / Фото Instagram/anilorak

Анна Асти и Марув

Марув также молчит о войне и продолжает записывать никому ненужные треки.

Асти строит карьеру в России / Фото Instagram/asti

Никому не нужная молчунья Марув / Фото Instagram/maruvofficial

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Ранее также Главред писал о том, что предательница Лиза Ющенко выгуляла в Москве платье за $3,3 тыс. и сумку свыше $30 тыс.

Накануне, блогерша украинского происхождения София Стужук, которая категорически отказывается высказываться на свою аудиторию о преступной войне, которую Россия развязала против Украины, родила своего пятого ребенка в присутствии старших детей.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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