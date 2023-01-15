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Предательницу Наташу Королеву заплевали за желто-синее платье во время концерта

15 января 2023, 19:11
Певица-запроданка сбежала из обожаемой ей РФ в США.
Наташа Королева
Наташа Королева рассердила пропагандистов желто-синим платьем / instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева родом из Киева, однако про свои украинские корни лицемерная артистка вспоминает исключительно в целях выгоды. Про войну на своей родине она умалчивает, продолжает выступать в РФ, и горячо поддерживает мужа-путиниста Тарзана.

Впрочем, от загнивания в стране-агрессоре Королева решила сбежать к адекватной части своей семьи - маме и старшей сестре, которые живут в США. Там она отметила новогодние праздники.

Впрочем, не стала предательница и упускать возможность заработать денег на концертах "загнивающего Запада". И тут же попала в громкий скандал из-за неудачного, на взгляд инфицированных российской пропагандой людей, выбора наряда.

Во время концерта Королевой в Майами одна из девушек ее шоу-балета была одета в юбку в цветах украинского флага - синем и желтом. В социальных сетях певицу заплевала аудитория, ради которой она предала Украину.

Певицу обзывали последними словами, ведь разглядели в этом поддержку Украины. Скептики, впрочем, отмечают, что это может быть случайностью. Однако это вовсе не мешает им продолжать смешивать с грязью горе-украинку, которую еще недавно "боготворили".

Наташа Королева
Наташа Королева рассердила пропагандистов желто-синим платьем / Соцсети

Ранее Наташа Королева, которая до сих пор не высказалась о войне на родине, устроила странные пляски в общественном туалете. На своей страничке в Instagram скандальная артистка опубликовала видео, на котором она вместе с подругой "дрыгались" в уборной.

Также украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

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