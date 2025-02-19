Предательница Лолита пожаловалась на нищенскую пенсию в РФ

Милявской придется жить на воде и хлебе, если ее сбережения закончатся.

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Лолита Милявская новости - Лолита рассказала про свою пенсию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Кратко:

Лолита теряет прибыль из-за массовой отмены ее концертов

Артистка решила проверить, что она может себе позволить на российскую пенсию

Певица-предательница Лолита Милявская и сегодня пожинает плоды "голой вечеринки", на которой она зажигала в декабре 2023-го. Уже больше года концерты артистки по стране-оккупанту отменяются.

Выступлений у Лолиты осталось так мало, что это начало спускать певицу с небес на землю: рф - вовсе не рай, если ты не богат и влиятелен. Теперь Милявская раздумывает, как ей прожить на одну пенсию.

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Ролик из супермаркета, где она рассуждает о своем выживании, артистка разместила в своем блоге в Telegram. Она рассказала, что сейчас ее пенсия составляет 27 тыс. рублей. Из них 24 тысячи она ежемесячно тратит на квартплату. Получается, что на проживание на месяц у Лолиты остается 3 тысячи рублей. Певица смутилась: разглядывая цены на продукты, она пришла к выводу что еду (сухой завтрак, йогурт, хлебцы, десяток яиц и колбасу) она может себе позволить лишь на пять дней, а все остальное время ей придется пить воду. Это, конечно, при условии, что она не будет болеть.

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