Предатель-актер Батурин требует, чтобы не поддержавшие нападение РФ, ехали лечить оккупантов в армию

Юрий Батурин / instagram.com/yuribaturin

Российский киноактер Юрий Батурин, который родился в Кировоградской области и жил в Днепропетровске, но в начале 90-ых перебрался в Россию, и с тех пор страну-террориста называет своим домом, опозорился очередным заявлением.

По информации Стархит, продажный актер считает, что актеры, которые покинули Россию и не согласны с террористическим нападением на Украину, могут искупить свою вину. В частности, он заговорил об актрисе Чуплан Хаматовой.

"У них есть шанс вернуться, сказать, мол, мы были не правы, простите, скажите, чем мы можем помочь стране и народу. Нет, никто даже не шевельнулся. То есть это для них в порядке вещей, получается. Вот поэтому они и предатели. Вот если бы сейчас Чулпан Хаматова приехала, сказала бы, мол, я глубоко ошибалась, поняла весь ужас того, что совершила, готова идти медсестрой в госпиталь, помогать с перевязками раненым солдатам… Не простили бы? Я бы простил", — порассуждал предатель.

Также Батурин высказался о Дмитрии Назарове, недавно уволенном Константином Хабенским из МХТ за "антироссийскую позицию" и поддержку мирной Украины.

"Он явно умный и талантливый человек. Он же может анализировать, но берет и делает такие выпады после того, как уже стало все известно. У меня реально много вопросов к этому человеку. "Дядя, что с тобой?! Ты же видишь, что Европа хочет в открытую уничтожить Россию?" — отметил артист, делая акцент на главные прокремлевские нарративы, что "жители Украины стали жертвой Запада".