Украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая пыталась усидеть одним местом на всех стульях, а если быть более честными, то откровенно поддержала Россию, становится неугодной даже для террористического государства РФ, которое она так любит.
На днях Лорак анонсировала (опять - авт.) свой сольный концерт в популярном мюзик-холле. Но ее не хотят не только в Украине, а и в России.
Россияне всячески подозревают Лорак в поддержке ВСУ, поэтому требуют отменить ее концерты. Так, в борьбу с потенциальной колаборанткой вступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он в дуже российских традиций написал обращение губернатору Подмосковья со словами, что "нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут в поддержку тех, кто воюет против россиян".
В комментариях юзеры высказались: "В России ее не особо любят", "Какой пустой человек. Сплошной фантик", "Человек, который предал однажды, предаст и второй раз".
Между тем, организаторы мероприятия пока никак не комментируют попытки Лорак заработать хоть где-то и скорее всего выжидают приближения самого концерта, чтобы его отменить.
Напомним, что благодаря украинскому консулу в Анталии, а также сильной позиции украинского сообщества в Турции, удалось отменить концерт Лорак в городе Анталии. Музыкальный театр, в котором Лорак анонсировала свое выступление, отменил его.
Впрочем, певица позже все же нашла способы потрясти раздобрелыми прелестями перед отдыхающими турецких отелей.
Ранее также стало известно о том, что певица Ани Лорак окончательно продала свою украинскую душу за кровавые рубли: один из главных пропагандистских телеканалов страны-оккупанта на официальном сайте объявил про участие артистки в новом сезоне музыкального проекта.
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