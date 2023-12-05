Праздничный прайс украинских артистов на Новый год-2024: что входит в цену

Украсить праздничный вечер настоящей звездой - такое желание под силу исполнить далеко не каждому Святому Николаю.

https://stars.glavred.info/prazdnichnyy-prays-ukrainskih-artistov-na-novyy-god-2024-chto-vhodit-v-cenu-10522525.html Ссылка скопирована

Гонорары звезд на Новый год-2024 - сколько стоит новогодний корпоратив / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/v_serduchka, instagram.com/mashaefrosinina

Близятся новогодние праздники, а это значит, что у артистов начинается "горячий сезон" - частные и корпоративные вечеринки, на которые многие не прочь раскошелиться, чтобы увидеть любимую звезду.

Несмотря на войну и значительное снижение покупательской способности граждан, такие праздники в этом году очень актуальны. В связи с этим издание Главком провело собственное расследование, и выяснило, сколько стоят услуги отечественных служителей искусства.

Стоит отметить, что цена может колебаться от агентства к агентству, к тому же расценки могут отличаться и от тех сумм, которые называют непосредственно личные менеджеры артистов.

видео дня

Новогодние прайсы украинских певцов

Светлана Лобода – 3.5 млн грн (около $100 тыс. - "ДядяЖора")

Дмитрий Монатик – 40 тыс. евро (цена ивент-агентства Lioncom; по курсу 39.25 грн)

Макс Барских – 30 тыс. евро за выступление

Верка Сердючка - 30 тыс. евро за выступление

Оля Полякова – от 25 тыс. евро за выступление ("Дядя Жора") до 30 тыс. евро (Prime Event)

NK (Настя Каменских) - 25 тыс. евро за выступление

Ирина Билык – 20 тыс. евро (Lioncom)

Наталья Могилевская - $15 тыс. за выступление

Группа Mozgi - $15 тыс. за выступление

Дзидзьо - $10-15 тыс. за выступление

Александр Пономарев - $12 тыс. за выступление

Группа KAZKA – 10 тыс. евро за выступление

Skofka - $10 тыс. за выступление

alyona alyona - $10 тыс. за выступление

Mamarika - $7.5 тыс. за выступление

Shumei - $4 тыс. за 30 минут / $7 тыс. за час

Kalush Orchestra - от $7 тыс. за час (цена ивент-агентства "Дядя Жора") до €20 тис (цена от менеджера лейбла enko) / Олег Псюк - $4 тыс. за час ("ДядяЖора").

Украинский певец Виталий Козловский также потенциально доступен для выступления на новогодней вечеринке. Стоимость его услуг, согласно агентству Lioncom, составляет $6 тис. (по курсу 35.88 грн) за 1 час. Однако стоит учитывать, что артист – человек военный, и свои отлучки обязан согласовывать с командованием.

Сколько зарабатывают на корпоративах украинские ведущие?

За развлекательную программу от профессиональных ведущих также придется выложить кругленькую сумму. Так услуги самых популярных шоуменов и шоувумен сегодня стоят следующих денег:

Владимир Остапчук - €6 тыс. за 6 часов (Lioncom)

Маша Ефросинина - €9 тыс.

Леся Никитюк – от $7.5 тыс. за работу с другим ведущим до $8.5 соло ("Дядя Жора")

Александр Педан - $4.5 тыс.

Дядя Жора - $4 тыс.

При этом агентства отмечают, что эта цена за импровизацию на сцене. Также существует услуга по написанию сценария специально под ваше мероприятие. За это придется доплатить в среднем от 20 тыс. грн.

Заказывая услуги певца или звездного ведущего стоит всегда обсуждать два важных вопроса – тайминг и райдер. К примеру, alyona alyona выступает час, а потом еще 10-15 минут готова пообщаться с гостями, а украинские дивы Тина Кароль и Оля Полякова после 45-минутного выступления не готовы оставаться для беседы, "разве что пара фраз".

Что же касается райдера, то его придется оплачивать отдельно от стоимости за выступление. У каждой звезды есть технический райдер (требования к сценической аппаратуре, которую обеспечивает заказчик) и бытовой (трансфер звезды и ее команды до места выступления и прочие личные пожелания знаменитости). Иногда цена райдера может достигать по размеру половины стоимости самого выступления.

Кроме того 15% от суммы конечного чека у вас попросит за свои услуги ивент-агентство.

Ранее украинский шоумен Андрей Джеджула набросился на бывшую жену Юлию Леус, с которой никак не может решить вопрос об опеке над их общей дочерью Адель.

Также популярный блогер Александр Волошин признался, развелся ли официально с певицей Анной Тринчер. Пара объявила про расставании в скорости после празднования первой годовщины свадьбы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.