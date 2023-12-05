Праздничный прайс украинских артистов на Новый год-2024: что входит в цену

Близятся новогодние праздники, а это значит, что у артистов начинается "горячий сезон" - частные и корпоративные вечеринки, на которые многие не прочь раскошелиться, чтобы увидеть любимую звезду.
Несмотря на войну и значительное снижение покупательской способности граждан, такие праздники в этом году очень актуальны. В связи с этим издание Главком провело собственное расследование, и выяснило, сколько стоят услуги отечественных служителей искусства.
Стоит отметить, что цена может колебаться от агентства к агентству, к тому же расценки могут отличаться и от тех сумм, которые называют непосредственно личные менеджеры артистов.
Новогодние прайсы украинских певцов
- Светлана Лобода – 3.5 млн грн (около $100 тыс. - "ДядяЖора")
- Дмитрий Монатик – 40 тыс. евро (цена ивент-агентства Lioncom; по курсу 39.25 грн)
- Макс Барских – 30 тыс. евро за выступление
- Верка Сердючка - 30 тыс. евро за выступление
- Оля Полякова – от 25 тыс. евро за выступление ("Дядя Жора") до 30 тыс. евро (Prime Event)
- NK (Настя Каменских) - 25 тыс. евро за выступление
- Ирина Билык – 20 тыс. евро (Lioncom)
- Наталья Могилевская - $15 тыс. за выступление
- Группа Mozgi - $15 тыс. за выступление
- Дзидзьо - $10-15 тыс. за выступление
- Александр Пономарев - $12 тыс. за выступление
- Группа KAZKA – 10 тыс. евро за выступление
- Skofka - $10 тыс. за выступление
- alyona alyona - $10 тыс. за выступление
- Mamarika - $7.5 тыс. за выступление
- Shumei - $4 тыс. за 30 минут / $7 тыс. за час
- Kalush Orchestra - от $7 тыс. за час (цена ивент-агентства "Дядя Жора") до €20 тис (цена от менеджера лейбла enko) / Олег Псюк - $4 тыс. за час ("ДядяЖора").
Украинский певец Виталий Козловский также потенциально доступен для выступления на новогодней вечеринке. Стоимость его услуг, согласно агентству Lioncom, составляет $6 тис. (по курсу 35.88 грн) за 1 час. Однако стоит учитывать, что артист – человек военный, и свои отлучки обязан согласовывать с командованием.
Сколько зарабатывают на корпоративах украинские ведущие?
За развлекательную программу от профессиональных ведущих также придется выложить кругленькую сумму. Так услуги самых популярных шоуменов и шоувумен сегодня стоят следующих денег:
- Владимир Остапчук - €6 тыс. за 6 часов (Lioncom)
- Маша Ефросинина - €9 тыс.
- Леся Никитюк – от $7.5 тыс. за работу с другим ведущим до $8.5 соло ("Дядя Жора")
- Александр Педан - $4.5 тыс.
- Дядя Жора - $4 тыс.
При этом агентства отмечают, что эта цена за импровизацию на сцене. Также существует услуга по написанию сценария специально под ваше мероприятие. За это придется доплатить в среднем от 20 тыс. грн.
Заказывая услуги певца или звездного ведущего стоит всегда обсуждать два важных вопроса – тайминг и райдер. К примеру, alyona alyona выступает час, а потом еще 10-15 минут готова пообщаться с гостями, а украинские дивы Тина Кароль и Оля Полякова после 45-минутного выступления не готовы оставаться для беседы, "разве что пара фраз".
Что же касается райдера, то его придется оплачивать отдельно от стоимости за выступление. У каждой звезды есть технический райдер (требования к сценической аппаратуре, которую обеспечивает заказчик) и бытовой (трансфер звезды и ее команды до места выступления и прочие личные пожелания знаменитости). Иногда цена райдера может достигать по размеру половины стоимости самого выступления.
Кроме того 15% от суммы конечного чека у вас попросит за свои услуги ивент-агентство.
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