Женщина считает всех боягузами и гордится россией

Уроженка украинского Луганска, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Лера Фрост поделилась своими воспоминаниями о жизни в Луганске до 2014 года.

Шаблонной внешности дама, которая прославилась мельканием перед камерами заявила, что у нее дедушка — белорус и никогда не понимал украинский язык. В больных фантазиях Леры, в украинских восточных частях, где дети учились в школах и университетах на украинском государственном языке, "вообще не понимали его" (украинский язык - авт).

"Луганск и Донецк всегда считали себя русскими", - бредит теперь уже российская звезда.

Оторвавшаяся от реальности телезвезда говорит, что они просто жили своей жизнью и никого не трогали. Также она отметила, что не чувствовала никакого раскола в стране. Видимо, имея ввиду, пока не пришла россия.

А еще эта "недолуганчанка" и героиня реалити назвала Украину, Америку и ЕС - "с..кливыми гиенами" и рассказала, как сильно она гордится россией.

Тем не менее, отдыхает эта особь не в столь уважаемой россии, как это видно на ее странице в Instagram, а на территории "с..вого ЕС".

Напомним, украинский комик, ведущий и победитель романтического реалити Холостячка (с Ксенией Мишиной) Александр Эллерт ответил на упреки в отсутствии должного уровня патриотизма. Уроженец Донецкой области раскритиковал жителей некоторых регионов Украины, за то что они завышают цены на аренду для украинских беженцев - такое отношение к соотечественникам кажется ему неприемлемым.