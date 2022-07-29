Позитив рассказал, как уговаривает Потапа вернуться в Украину

Потапа уговаривают вернуться в Украину / instagram.com/realpotap/

Украинский певец и автор Позитив в программе "Слава+" рассказал, как уговаривает своего друга продюсера вернуться в Украину.

По его словам, дело здесь не только в Потапе, а во всех, кто оказался за границей до войны. "Могу сказать, когда я с ними разговариваю, я понимаю, что им очень сложно понимать что они и как они. Они не видели ракет этих, они не видели, что здесь действительно происходит. Они пока не были в тех городах, где мы были", - сказал Позитив.

Как известно, Потап и его супруга Настя Каменских выехали за несколько дней до начала военного вторжения россии в Украину.

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Позитив полагает, что Потапу все же стоит вернуться в Украину.

"Я не единственный его друг, который ему об этом говорит. Очень много, с кем я общаюсь, с людьми, которые здесь, конечно, каждый ему говорит. Но, мне кажется, что очень сложно ему, видимо, воспринимать это все и понимать, как он вернется, что оно будет… Я очень хочу, чтобы он вернулся, заехал и просто показал свою любовь, которую он показывает там… Так же и Настя… Чтобы они, все же, это сделали. Я знаю, что он заботится об очень многих других семьях и даже наших сотрудниках, которые были здесь, на студии", - прокомментировал Позитив.

Напомним, 24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая вслед за мамой вернулась в родной Киев. Сейчас девушка с наслаждением заново знакомится с любимым городом, который не посещала с начала войны.

Горовая на своей странице в Instagram уже написала несколько признаний в нежной и трепетной любви к Киеву, но не перестает засыпать фанатов снимками с прогулок по улицам столицы.