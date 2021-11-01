Позитив Алексей Завгородний получил серьезную травму на гастролях в Египте

Концертный тур коллектива MOZGI обернулся для музыканта увечьем.
Экс-солист группы Время и Стекло Алексей Завгородний, он же Позитив, получил травму во время гастролей с коллективом MOZGI в Египте.
Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте, подводя итоги концертного тура группы. Музыкант выложил кадры с египетских гастролей. На них артисты отдыхают, купаются в море, готовятся к концертам.
Среди прочего было и фото рентгеновского снимка, на котором виден перелом мизинца на ноге. Завгородний к травме отнесся с позитивом, и заверил поклонников, что быстро вернется в строй. Как именно артист получил травму, он умалчивает.
"Спасибо Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Я в порядке, немножко похромаю ;)" - подписал фото Завгородний.
В комментариях под снимком поклонники музыканта желают ему скорейшего выздоровления.
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