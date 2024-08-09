Повестку получил, но в ВСУ не пошел: звезда популярного сериала сделал заявление

Актер Тарас Цимбалюк переживает из-за упреков по поводу того, что он не на фронте, однако он занимается благотворительностью и помогает военным на фронте.

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Не все понимают, что кто-то и в тылу должен выполнять работу - Цимбалюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Известный по сериалу "Крепостная" актер Тарас Цимбалюк рассказал, как относится к критике за то, что не воюет на фронте в составе Сил обороны Украины, несмотря на полученную повестку.

На подкасте блогера Алины Шаманской он заявил, что критики в его адрес по этому вопросу действительно немало, но артист уже не обращает внимания. В свою очередь, Цимбалюк собирает средства для военных, закрывает благотворительные сборы и играет вместе с театральной труппой в спектаклях, чтобы отвлечь людей от ужасных реалий войны.

"Очень много дуристики всяческой пишут. Нет смысла на это реагировать. Мы приезжаем со спектаклем в Днепр, где были прилеты, а люди благодарят, что мы приехали с "Кайдашевой семьей", они посмеялись, перезагрузились. Все деньги, которые мы заработали, отдали военным. Это кто-то должен делать, но не все понимают", - сказал актер. видео дня

Также он добавил, что упреки действительно мучают, но считает, что не все мужчины должны быть на фронте. Кто-то должен оставаться и в тылу для выполнения мужской работы.

"Есть люди, которые очень категоричны, поверхностны. Они считают, что все мужчины в Украине должны пойти на передовую. Они не понимают, чем это закончится, если это действительно произойдет, хотя это невозможно. Я уже молчу о том, что нет ни одной войны в мире, где служили бы все мужчины. Это невозможно с точки зрения логистики, организационных моментов, военного менеджмента", - подчеркнул Тарас Цимбалюк.

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В прошлом году Цимбалюк объяснил, почему не на фронте и рассказал о получении повестки. Артист считает, что может принести больше пользы в тылу, чем на поле боя.

Также Тарас Цымбалюк интриговал живыми фото с одинокой Златой Огневич. Поклонники стали предполагать, что между артистами нечто большее, чем рабочие отношения.

Кроме того, Цымбалюк высказался про хейт актрис за отдых за границей. Он призвал тех, кто не умеет сдерживать свои эмоции, обратиться к специалистам и снизить градус критики.

Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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