"Потеряла желание жить": умерла известная украинская актриса

Виталий Кирсанов
28 января 2026, 14:25
В мае 2025 года Тамара Плашенко, несмотря на то, что у нее уже начали отказывать ноги, сыграла свою последнюю роль в спектакле.
Умерла известная актриса Тамара Плашенко
Умерла известная актриса Тамара Плашенко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/tplashenko

Кратко:

  • У Плашенко был неоперабельный рак мозга
  • В середине лета 2025 года у актрисы "начал затуманиваться ум"

Народная артистка Украины, кино- и театральная актриса Тамара Плашенко умерла 28 января на 71-м году жизни. О смерти актрисы в Facebook сообщил ее сын Владимир Крыжановский.

"После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно потеряла желание жить, и ни я, ни друзья, ни работа, ни что-либо другое так и не смогли заменить его для нее", – написал он.

Крыжановский сообщил, что менее года назад у нее диагностировали рак мозга.

"Не знаю, как она наколдовала этот рак мозга, но из всех возможных вариантов получила самый сложный – неоперабельный из-за месторасположения, очень быстрый и агрессивный, неизлечимый за любые деньги. Мы обнаружили его менее года назад, в конце апреля, когда она начала жаловаться на какое-то бельмо в левом глазу. Оказалось, что к этому времени у нее в голове уже сформировалась опухоль размером как мяч для пинг-понга. Конечно, мы попробовали все возможное. Конечно, мы были у лучших нейрохирургов, прошли и лучевую и химиотерапию, но все оказалось бесполезно. С того дня она угасала с каждым днем", – рассказал он.

Сын актрисы добавил, что в мае 2025 года Плашенко, несмотря на то, что у нее уже начали отказывать ноги, сыграла свою последнюю роль в спектакле.

"В середине лета у нее начал затуманиваться ум, с сентября она впала во что-то типа комы – перестала разговаривать, дышала только через кислородный концентратор, принимала пищу через зонд, не открывала глаза. Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе", – написал он.

Крыжановский добавил, что о прощании с актрисой сообщит дополнительно.

Муж актрисы, украинский актер Александр Крыжановский, скончался осенью 2023 года после инфаркта.

Последние потери украинской интеллигенции

Отметим, как сообщал Главред, ранее стало известно о смерти 24-летнего украинского режиссера Сергея Сасина. На странице Сергея появилось поэтическое послание от его брата Назария. Именно он рассказал поклонникам и знакомым о смерти близкого человека и сообщил, что до последнего находился рядом с братом.

11 января стало известно о смерти известной украинской камерной певицы, солистки Национальной филармонии Украины Тамары Калустян. Она скончалась в возрасте 100 лет.

О персоне: Тамара Плашенко

Тамара Плашенко - советская и украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины.

Тамара Плашенко родилась 29 декабря 1955 года во Львове.

Детство и юность она провела во Львове, где параллельно с учебой серьезно занималась спортивной гимнастикой.

Свою сценическую деятельность она начала в театре "Ровесник". В 1974 году поступила в Киевский театральный институт имени И. Карпенко-Карого.

После завершения учебы, с 1979 года, работала актрисой Львовского театра имени Марии Заньковецкой, а с 1987-го присоединилась к труппе Киевского академического драматического театра на Подоле.

В 1995 году Тамара Плашенко создала моноспектакль по новеллам Хорхе-Луиса Борхеса.

За исполнение главной роли в театральном сезоне 1994-1995 годов была отмечена премией "Киевская пектораль".

В мае 2025-го сыграла свой последний спектакль на сцене Киевского драматического театра на Подоле.

23:40

Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

23:19

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

22:34

Почти никто не знает: скрытая функция обычного прибора на кухне меняет все

