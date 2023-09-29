"Потеря памяти, двойной перелом черепа": Харчишин рассказал, как пережил жуткое ДТП

Лидер поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин вспомнил жуткую автомобильную аварию, в которую попал много лет назад.

https://stars.glavred.info/poterya-pamyati-dvoynoy-perelom-cherepa-harchishin-rasskazal-kak-perezhil-zhutkoe-dtp-10504429.html Ссылка скопирована

Харчишин попал в серьезное ДТП еще в 2007 году / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Лидер украинской поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин в интервью для нового YouTube-проекта "Наодинці откровенно рассказал о том, как много лет назад пережил жуткое ДТП

"В этот самый момент, когда я подумал, что это за жизнь, нафига она нужна, пришел тот урок. Я не ценил рождение сына. У меня появился второй сын, я должен быть счастлив от того, что все хорошо. "Друга Ріка" выступает, зарабатывает какие-то деньги. Я почему-то жаловался сам себе. И здесь вселенная, высшая сила присылает в такой момент урок. На тебе, хочешь понять ‒ как оно бывает хуже? Хочешь понять, что такое жизнь, какая она имеет вес? На, смотри. И я такой просыпаюсь. Кто я. Где я. Что я. Потеря памяти, двойной перелом свода черепа и потеря обоняния. Я не чувствовал запахов, вкусов очень долго. В течение года кажется", – рассказал Харчишин

Сейчас певец говорит ‒ он благодарен судьбе за такой урок.

видео дня

"Урок был классный. Он первый и он запомнился надолго. Я сразу понял. Я стал на удивление эффективным после того. Я любил жизнь, людей. Я был благодарен за такой урок, я был благодарен, что остался жив. Я почувствовал вкус жизни. Восстановилось обоняние. Я почувствовал жизнь по-новому", – сказал Харчишин.

Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причина исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника - с автомобилями для ВСУ.

Позднее Валерий Харчишин прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.

"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия", ‒ ответил музыкант.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.