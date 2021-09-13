Потап впервые признался, как решился на развод с женой

Потап / Instagram

Потап впервые раскрыл подробности развода с Ириной Горовой. Сооснователи Mozgi Entertainment были в браке, и у них есть сын Андрей, но они развелись тогда, когда их проекты начали набирать популярность. Реальные причины развода никто из пары никогда не раскрывал, но Ирина Горовая когда-то уже рассказывала, как она относится к Насте Каменских.

Во время интервью с ЖВЛ Потап приоткрыл завесу таинственности над своим разводом с Ириной Горовой.

Он сказал, что если отношения с другим человеком не "клеятся", то нужно найти в себе силы, и решиться завершить их. Именно это он сам и сделал.

"Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце, обратился к своей любви", - рассказал он.

Не исключено, что под любовью он имел в виду Настю Каменских, с которой они очень долго скрывали отношения.

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"Когда ты напрямую ничего не говоришь, то скрывать это очень просто", - отметил он историю со скрытностью.

Кроме того, Потап признался, что они с Настей очень хотят детей, и он лично хочет их пять - один сын у него уже есть, теперь нужно еще четырех родить.

Напомним, Настя Каменских и Потап раскрыли свой роман весной 2019 года, когда поженились. После этого они не скрывают свои отношениях, но они берегут границы и приватную жизнь от СМИ.