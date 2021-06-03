Потап презентовал mood-видео песни Экзорцизм из нового альбома

Потап / instagram.com/realpotap/

С 21 мая начали выходить новые треки и клипы альбома ПТП без рекламы, который Потап посвятил своему юбилею.

Утром 3 июня на всех платформах появился клип на трек Экзорцизм, в котором Потап предстал действительно очень непохожим на устоявшийся образ балагура и шутника.

"Самая сильная и любимая песня в альбоме Без рекламы, основанная на моей собственной истории. Любовь тебя апгрейдит, любовь делает тебя сильнее и лучше, чем ты есть на самом деле. Она, как экзорцизм, изгоняет из тебя дьявола и усмиряет в тебе бесов. Любовь очищает и исцеляет тебя – вот почему это экзорцизм, baby!", - рассказал Алексей о песне.

В песне исполнитель трогательно поет о любви, а вот видеоряд необычный - Потапенко стралвет в одиночестве в смирительной рубашке, за окном идет гроза.

Поклонники с восторгом восприняли песню Алексея, и по достоинству оценили ее в комментариях:

"Потап, ну что ж ты со мной делаешь?!! Что не песня- то кайфффф! Все на репите круглосуточно", "Какой же Потап искренний!", "Божественно", "Так необычно и так классно", "Мурашки", "Песня бомбическая, а вот клип какой-то мрачный, один в смирительной рубашки.... ведь любовь спасла от всех демонов то", "Сумасшедшая интимнось. Сложно ли так сильно открываться аудитории? Да и стоит ли...," - пишут в комментариях.

Потап Экзорцизм - слова и текст

Ты изгоняющая дьявола

Будто старый фильм

Меня ты пламенем объяла и

Зло превратила в пыль

Все мои демоны повержены

Ушёл сюрреализм

Любовь с тобою только держит нас

Это экзорцизм

Baby

Это это

Это экзорцизм baby

Это это

Это экзорцизм baby

Это это

Это экзорцизм baby

Это это

Это это

Мои демоны сели на цепь в одночасье

Когда ты осветила мой гнев своим счастьем

И ты держишь меня от греха

Как младенца на первом причастии

Будто сняла оковы с запястий

Я первый раз в жизни свободен

Тобой сбалансирован и я спокоен

Ты подключилась к моей частоте своей чистотою

Чёрные клавиши моей души

Теперь не играют не строят

Ты подключилась к моей широте своей долготою

Это это

Это экзорцизм baby

Это это

Это экзорцизм baby

Это это

Это экзорцизм baby

Это это

Это это

Ты изгоняющая дьявола

Будто старый фильм

Меня ты пламенем объяла и

Зло превратила в пыль

Все мои демоны повержены

Ушёл сюрреализм

Любовь с тобою только держит нас

Это экзорцизм

Baby

Это это

Это экзорцизм baby

Это это

Это экзорцизм baby

Это это

Это экзорцизм baby

Это это

Это это

Будь со мной в горе и радости

Будь со мной в минуты слабости

Полюби все изъяны и странности

Совпадай по тональности

Прощай меня не правого

Залечи мои раны рваные

Останься самой самою

И избави меня от лукавого

Напомним, Потап последние годы занимался творчеством Время и Стекло, Мишель Андраде, Нади Дорофеевой и других.

В 2020 году Потап вместе с Настей Каменских стали тренерами шоу Голос країни 10. Для него это был уже не первый тренерский год, а вот Настя Каменских дебютировала в шоу.

Посмотреть онлайн все выпуски проекта Голос країни можно на сайте 1plus1 video.