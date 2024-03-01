Потап неожиданно посвятил трогательный трек своей маме

Рэпер и продюсер Потап растрогал поклонников новой композицией "Мама", которую посвятил своей родной матери - Людмиле Потапенко.

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Потап и его мама Людмила Потапенко / коллаж Главред, фото УНИАН

Певец и продюсер Потап поделился с подписчиками песней, которую написал очень давно и которую посвятил своей матери.

Артист говорил, что ранее исполнял трек "Мама" только для друзей и родных в акустической версии ‒ под одну гитару. По его словам, он не решался делиться столь личным с публикой.

"Уже не первый год мои близкие просят, чтобы я записал этот трек. Особенно настаивают те, чьих мам уже нет рядом. Я решился и наконец-то эта песня увидела свет", — рассказал Потап.

По словам Потапа, песня посвящается всем матерям Украины. А со своей мам Людмилой (тренером по плаванию и бывшей чемпионкой мира), говорит артист, он в очень близких отношениях ‒ они постоянно созваниваются.

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическо имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Напомним, недавно блогер Богдан Беспалов сообщил, что брак Каменских и Потапа на финишной прямой из-за измен репера жене.

Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

Также звезда "Киборгов", известный актер Вячеслав Довженко - впервые после развода - рассказал о новом романе. Артист раскрыл подробности личной жизни с избранницей.

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