Потап и Настя вместо Путина: в России будут судить диджея

В Тульской области будут судить диджея, который в одном из баров "посмел" во время новогоднего обращения террориста и президента России Путина, включить песню украинских исполнителей Потапа и Насти.
Как сообщает Телеграмм-канал Astra, его привлекли за "дискредитацию" армии РФ.
В частности, административный протокол о "дискредитации" армии России оформили на диджея бара "Флагман" в Новомосковске Тульской области. Кто-то из посетителей пожаловался, что на вечеринке в новогоднюю ночь на фоне видеообращения Путина в баре включили композицию украинской группы "Потап и Настя".
Какая именно песня играла в заведении, неизвестно. Протокол на диджея составили накануне, 18 января. В самом баре сообщили, что в заведение приходили полицейские.
"Я точно не знаю, кто работал в новогоднюю ночь, но об этом инциденте я слышала, да. Какая именно песня играла, тоже не знаю. Приходили полицейские. Вся информация есть у руководства, они будут позже", — сказала сотрудница бара.
Отметим, что семейная жизнь украинской певицы Насти Каменских и музыкального продюсера и исполнителя Алексея Потапенко находится под пристальным вниманием поклонников и прессы с 2019 года, когда артисты открыто заговорили о своих романтических отношениях и сыграли свадьбу.
С тех же пор в звездной паре начали искать изъяны - в СМИ постоянно просачиваются слухи про размолвки между звездами. Более остро этот вопрос встал во время полномасштабной войны в Украине - Потап и Каменских вернулись в страну по отдельности, и не появляются вместе на публике. Исчезли из соцсетей знаменитостей и совместные романтические посты.
Пока общественность гудит про их расставание, певица решила расставить точки над "і" - в откровенном интервью Каменских рассказала, что на самом деле происходит между ней и супругом.
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