Потап и Настя вместо Путина: в России будут судить диджея

В одном из баров диджей посчитал, что Путин - это прошлая и никому не интересная история.

Настя Каменских и Потап / instagram.com/kamenskux

В Тульской области будут судить диджея, который в одном из баров "посмел" во время новогоднего обращения террориста и президента России Путина, включить песню украинских исполнителей Потапа и Насти.

Как сообщает Телеграмм-канал Astra, его привлекли за "дискредитацию" армии РФ.

В частности, административный протокол о "дискредитации" армии России оформили на диджея бара "Флагман" в Новомосковске Тульской области. Кто-то из посетителей пожаловался, что на вечеринке в новогоднюю ночь на фоне видеообращения Путина в баре включили композицию украинской группы "Потап и Настя".

Какая именно песня играла в заведении, неизвестно. Протокол на диджея составили накануне, 18 января. В самом баре сообщили, что в заведение приходили полицейские.

"Я точно не знаю, кто работал в новогоднюю ночь, но об этом инциденте я слышала, да. Какая именно песня играла, тоже не знаю. Приходили полицейские. Вся информация есть у руководства, они будут позже", — сказала сотрудница бара.

Отметим, что семейная жизнь украинской певицы Насти Каменских и музыкального продюсера и исполнителя Алексея Потапенко находится под пристальным вниманием поклонников и прессы с 2019 года, когда артисты открыто заговорили о своих романтических отношениях и сыграли свадьбу.

С тех же пор в звездной паре начали искать изъяны - в СМИ постоянно просачиваются слухи про размолвки между звездами. Более остро этот вопрос встал во время полномасштабной войны в Украине - Потап и Каменских вернулись в страну по отдельности, и не появляются вместе на публике. Исчезли из соцсетей знаменитостей и совместные романтические посты.

Пока общественность гудит про их расставание, певица решила расставить точки над "і" - в откровенном интервью Каменских рассказала, что на самом деле происходит между ней и супругом.

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