Пострадавшая в лакшери-ДТП с Квитковой заявила, что блогерша летела на красный свет

Даша Квиткова попала в дорогущее ДТП и теперь каждый участник озвучивает свою версию.

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Даша Квиткова попала в ДТП / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Известная блогерша Даша Квиткова, которая на днях попала в лакшери ДТП, похоже еще долгое время будет разгребать последствия этого ДТП.

Так, по информации ТСН, потерпевшая в этом ДТП - Лилия Адаменко, которая находилась в автомобиле Тесла, который также был участником ДТП, рассказала некоторые подробности.

На своей теперь уже закрытой странице Instagram, девушка сообщила, что именно Квиткова была виновницей аварии. Якобы она проехала на красный цвет светофора. Между тем, они на Тесла как раз начали движение, ведь засветился зеленый цвет. Квиткова же якобы врезалась в их автомобиль.

видео дня

Девушка обвиняет Квиткова в ДТП / Скриншот Instagram

"В 14:00 Lexus влетел в нас, выехав на красный цвет. На самом деле, Porsche, который ехал с нами с правой стороны, возможно, спас нам жизнь, сдвинув удар из водительской двери к крылу машины. Детей в авто не было. Мы с Валом, в соседней машине - пара (девушка и парень) и эта блогерша. Есть камеры, есть свидетели. Здесь уже возбуждено уголовное дело, потому что, к сожалению, все же пострадала и это зафиксировано", - прокомментировала Лилия.

Пострадавшая также пожаловалась, что на место аварии тут же примчались адвокаты блогерши, которые стали настаивать на том, что Квиткова не виновата, а также запрещали делать фото и видео.

"Мне не понравился тон знакомой адвокатши этой блоггерши, которая начала намекать, что это мы уже превысили скорость. Хотя это невозможно в этом случае, потому что мы проехали метров 20 от старта. Сразу налетели ее защитники, что я не имею права снимать виновницу ДТП. Два человека, которые все за нее говорили и решали", - говорит Лилия.

Напомним, в Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.

Напомним, ранее телеведущий Никита Добрынин и его бывшая жена, блогерша Дарья Квиткова поделились тревожными кадрами: их маленький сын Лев оказался на больничной койке с подозрением на пневмонию.

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