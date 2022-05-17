Пострадал туалет: ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что творили оккупанты в доме его сестры

Тимур Мирошниченко рассказал о войне/Скриншот YouTube

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о первых днях войны и о том, как его сестра тяжело выезжала из своего дома, который расположен в коттеджном городке, примыкающем к селу Богдановка, возле Броваров. Своей историей Мирошниченко поделился с программой "Зірковий шлях".

Он рассказывает, что во все дворы коттеджного городка россияне заезжали танками, пробивая ворота, разбивали окна и заходили во внутрь. "Там уже все было перевернуто до самых маленьких коробочек. Видимо, они искали золото, заначки.

"Но это не самое страшное. Самое страшное то, что они оставили после себя в туалетах. Они там с..ли", - говорит Мирошниченко, добавляя, что все помещение в испражнениях российских солдат.

Читайте такжеЕвровидение-2022: Тимур Мирошниченко признался, кого считает главными конкурентами Kalush Orchestra

По его словам, горожане успели убрать все развалины и мусор, которые после себя оставили российские "освободители", а сейчас занимаются восстановлением жилья и нормальной жизни в Богдановке и вблизи нее.

Напомним, ранее была установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин. Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Булат Фассахов, рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.