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"Пособникам путинского режима бежать некуда": Волочкову посадили в клетку

7 марта 2023, 01:31
Скандальную балерину Анастасию Волочкову резко осадили пользователи сети.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала фото со спектакля, которое в сети назвали показательным для всех россиян.

На своей страничке в Instagram одиозная балерина опубликовала фото, на котором позировала запертой в клетке.

"И в золотой клетке я всегда чувствую себя Свободной", - философски сообщила Волочкова.

видео дня

А вот пользователи сети так не считают. Многие из них назвали снимок символом "свободы" в стране-агрессоре.

"Настя, вам эта клетка просто к лицу. Прям ваша тема. Ещё бы!", "Пособникам путинского режима бежать некуда. Да и незачем. Вся свобода - в клетке! "Символизм - Россия в клетке....цвета флага", - писали в комментариях под публикацией скандальной балерины.

Волочокова в клетке
Волочокова в клетке / скриншот

Напомним, ранее Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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