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"Последний альбом": Иглесиас заявил об окончании карьеры

5 сентября 2021, 20:00

Артист решил уйти из шоу-бизнеса.

Иглесиас покидает сольную карьеру / instagram.com/enriqueiglesias

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас анонсировал окончание музыкальной карьеры. Об этом он заявил в Instagram, отметив, что, вероятно, выпустит последнюю музыкальную пластинку, которую, к слову, и назвал "Последний альбом".

"Возможно, это будет мой последний альбом. Об этом я думаю уже последние несколько лет. Этот проект для меня будет очень важным", - отметил Энрике.

Между тем, СМИ пишут, что целиком и полностью из музыки он не уйдет. В частности, известно, что он решительно настроен быть композитором.

Немного из биографии исполнителя

Певец начинал свою карьеру под псевдонимом Энрике Мартине. Он работал на мексиканский лейбл FonoMusic. Сначала был неприметным, однако сейчас Энрике - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире.

Он обладатель множества статуэток "Грэмми" и American Music Awards.

Иглесиас выпустил свыше 40 синглов и 10 студийных альбомов. Они 116 раз становились платиновыми и 227 золотыми. В целом объём продаж составляет 100 млн пластинок.

Напомним, ранее стало известно, что популярная советская актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь. К этому она стремилась еще с 1993 года, когда оставив актерскую, карьеру стала послушницей. Однако вскоре вернулась в творчество.

viber
музыка Энрике Иглесиас
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