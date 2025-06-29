После слухов о сурматеринстве: Леся Никитюк показала фото из родильной палаты

Никитюк элегантно поставила на место всех своих недоброжелателей.

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Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала жизнь до и после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

Две недели назад Леся Никитюк родила первенца

Ведущую стали подозревать в использовании услуг суррогатного материнства из-за маленького животика

Звездная мама красноречиво ответила хейтерам

15 июня Леся Никитюк впервые стала мамой - у нее и украинского военного Дмитрий Бабчука родился сын. Увы, хорошей новости смогли порадоваться далеко не все.

Как только появились первые кадры ведущей с младенцем, ее стали упрекать в том, что мальчика родила не она, а суррогатная мать, дескать не может публичная личность все девять месяцев так мастерски скрывать беременность. Также ее жениха стали упрекать в расточительности из-за того что из роддома он забирал звездную возлюбленную и их сына на дорогом премиальном автомобиле.

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Никитюк сперва лишь посмеялась над недоброжелателями и сплетниками, однако позже решила все же утереть им нос. В своем блоге в Instagram она опубликовала серию фото под названием "Июнь, который запомнится навсегда": силуэт ее обнаженного тела на последних сроках беременности, фото из родильной палаты, где Дмитрий впервые держит на руках сына, будни родителей в условиях полномасштабной войны и просто личные кадры.

Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала жизнь до и после родов / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала жизнь до и после родов / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала жизнь до и после родов / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала жизнь до и после родов / instagram.com/lesia_nikituk

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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