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После слухов о сурматеринстве: Леся Никитюк показала фото из родильной палаты

Анна Подгорная
29 июня 2025, 21:58
87
Никитюк элегантно поставила на место всех своих недоброжелателей.
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала жизнь до и после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

  • Две недели назад Леся Никитюк родила первенца
  • Ведущую стали подозревать в использовании услуг суррогатного материнства из-за маленького животика
  • Звездная мама красноречиво ответила хейтерам

15 июня Леся Никитюк впервые стала мамой - у нее и украинского военного Дмитрий Бабчука родился сын. Увы, хорошей новости смогли порадоваться далеко не все.

Как только появились первые кадры ведущей с младенцем, ее стали упрекать в том, что мальчика родила не она, а суррогатная мать, дескать не может публичная личность все девять месяцев так мастерски скрывать беременность. Также ее жениха стали упрекать в расточительности из-за того что из роддома он забирал звездную возлюбленную и их сына на дорогом премиальном автомобиле.

видео дня

Никитюк сперва лишь посмеялась над недоброжелателями и сплетниками, однако позже решила все же утереть им нос. В своем блоге в Instagram она опубликовала серию фото под названием "Июнь, который запомнится навсегда": силуэт ее обнаженного тела на последних сроках беременности, фото из родильной палаты, где Дмитрий впервые держит на руках сына, будни родителей в условиях полномасштабной войны и просто личные кадры.

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала жизнь до и после родов / instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала жизнь до и после родов / instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала жизнь до и после родов / instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала жизнь до и после родов / instagram.com/lesia_nikituk

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Ранее Главред рассказывал о любимой женщине певца Melovin. Он наконец показал нежные моменты с той, которая любит его безусловно и искренне, чем сильно растрогал своих поклонников.

Также блогерша Кристина Решетник, жена ведущего Григория Решетника, рассказала, как у нее на глазах тонул один из их троих общих сыновей. Это произошло в бассейне.

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Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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