После рассказов о кризисе: Алена Омаргалиева показалась в объятиях мужа

Тамерлану и Алене сейчас редко удается провести время вместе.

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Алена Ормаргалиева новости - Алена Омаргалиева показала редкое фото с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Кратко:

Алена из TamerlanAlena рассказывала про непростые отношения с мужем

Новый год пара встречала вместе - певица поделилась фото

Украинская певица Алена Омаргалиева ранее была частью дуэта TamerlanAlena (позже артисты поженились - прим. редактора), который временно прекратил свою деятельность из-за полномасштабной войны: другой ее участник, Тамерлан (Юрий Толоконников), сейчас полностью посвятил себя службе и помощи ВСУ. Семейная жизнь звезд также переживает свои кризисы, признается Алена.

Тем не менее новогодние праздники влюбленным все же удалось встретить вместе. Об этом свидетельствует свежее фото, которое появилось на странице Омаргалиевой в Instagram.

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Она показала сэлфи, на котором счастливо улыбается вместе с Тамерланом. "Всех благ! Победного мира нам!" - подписала редкий кадр певица.

На ее поздравление откликнулись Григорий и Кристина Решетники, MamaRika, Виталий Козловский и пр. Поклонники пары желают им всяческих благ и радуются, что вопреки "штормам" их семейная лодочка уверенно плывет в совместное счастливое будущее.

Алена Ормаргалиева новости - Алена Омаргалиева показала редкое фото с мужем / instagram.com/omargalieva.alena

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Кто такие TamerlanAlena? TamerlanAlena - украинский R'n'B-дуэт, основанный в 2009 году Тамерланом и Аленой Омаргалиевой. В 2013 году вышел их дебютный альбом "Пой со мной". В том же году пара, чьи партнерские чувства переросли в любовные, сыграла свадьбу. Вместе воспитывают общего сына Тимура.

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