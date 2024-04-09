После отречения от фамилии отца: раскрыта тайна личной жизни сына Газманова

На днях стало известно, что младший сын российского певца Олега Газманова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Филипп отрекся от фамилии отца, взяв девичью фамилию своей матери. По слухам, все из-за того, что его отец под санкциями и это может помешать бизнесу.
Сейчас же росСМИ открыли тайну личной жизни Филиппа и нашли его анкету на сайте знакомств. Выяснилось, что параллельно с работой молодой человек ищет себе любовь в Сети.
"Люблю путешествовать, спорт, шахматы, горные лыжи и вейксерф. Учился в Англии, но счет все равно закрываю сам", - хвалится Газманов-младший.
Похоже, что личная жизнь у Филиппа не клеится и он в отчаянии уже даже на сайте знакомств ищет себе девушку.
Кто такой Олег Газманов?
Олег Газманов - российский певец-путинист. Поддержал аннексию Крыма в 2014 году. В 2015 артиста блокировали в Сети по обвинению в милитаризме. Из-за поддержки вторжения рф в Украину 5 марта 2022 года объявлен в международный розыск; в Украине на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. С 6 октября 2022 года находится под санкциями всех стран ЕС.
Олег Газманов - последние новости по теме
Отметим, путинский пропагандист Олег Газманов похвастался тем, что находится под западными санкциями. Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" и заверил, что от этого он счастлив.
А также Олег Газманов уже начал завидовать Филиппу Киркорову, который изменился до неузнаваемости после пластических операций. Оказывается, Газманов резко сдал – он еле ходит.
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