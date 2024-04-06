"Грязно и пошло": старший сын Газманова вышел из себя из-за того, что его брат отрекся от фамилии отца

Старший сын Газманова очень резко прокомментировал известие, что его младший брат поменял фамилию.

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Старший сын Газманова наорал на журналистов / коллаж: Главред, фото: t.me/gazmanovOG

На днях стало известно, что младший сын путиниста Олега Газманова, который в яром восторге от террористического вторжения РФ в Украину, сменил фамилию. Но дело вовсе не в ссоре родственников, а в финансовых рисках — парень может лишиться бизнеса.

Филипп Газманов и его друзья несколько лет назад открыли компанию, которая занимается грузоперевозками по всему миру и вложили в проект около 600 миллионов рублей.

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Но возникла проблема: звездный отец Филиппа, как и многие другие российские артисты-путинисты, попал в санкционные списки Евросоюза. И это может поставить точку на бизнесе сына. Теперь Филипп носит фамилию Муравьев

РосСМИ спросили, что думает об этой ситуации его брата Родион.

"Когда вы спрашиваете о том, что кто-то сделал не у того, кто это сделал, это неинтересно. То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло. Зачем вы интересуетесь мнением человека, который может не знать о том, почему это случилось? Да даже если я об этом знаю, то не буду с вами делиться, потому что есть человек, который этот поступок совершил. И вам нужно ему задать этот вопрос, а не мне", — резко сказал Родион, буквально выйдя из себя.

Кто такой Олег Газманов? Олег Газманов - российский певец-путинист. Поддержал аннексию Крыма в 2014 году. В 2015 артиста блокировали в Сети по обвинению в милитаризме. Из-за поддержки вторжения рф в Украину 5 марта 2022 года объявлен в международный розыск; в Украине на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. С 6 октября 2022 года находится под санкциями всех стран ЕС.

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Отметим, пока путинист Газманов выступает на пропагандистских концертах и рвется брать в руки автомат, дабы убивать мирных украинцев, его приемный сын Филипп прекрасно себе живет в Монако и даже работает там моделью.

А также ранее российский певец и путинский пропагандист Олег Газманов похвастался тем, что находится под западными санкциями.

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