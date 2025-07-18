После четырех разводов: Дженнифер Лопес сделала жесткое заявление

Похоже, Джей Ло утратила веру в то, что ей удастся найти свое "долго и счастливо".

https://stars.glavred.info/posle-chetyreh-razvodov-dzhennifer-lopes-sdelala-zhestkoe-zayavlenie-10682399.html Ссылка скопирована

Дженнифер Лопес личная жизнь - Джей Ло ответила, хочет ли замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Кратко:

Год назад Дженнифер Лопес развелась с четвертым мужем

Недавно со сцены она сообщила, что "покончила" с браком

На счету американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес четыре развода, одна несостоявшаяся свадьба, одна разорванная помолвка и несколько весьма громких романов. С апреля 2024 года, когда она рассталась с актером Беном Аффлеком, Джей Ло одинока.

Многие отмечают романтичную натуру Лопес, но сама артистка, похоже, после стольких неудач в личной жизни стала немного скептиком. Во время своего тура "Up All Night" по Европе она сообщила о важном решении.

видео дня

В социальной сети Х на одном из фан-аккаунтов певицы появилось видео: зритель из зала попросил Джей Ло выйти за него замуж. "Думаю, с этим я покончила. Я уже пыталась несколько раз", - со смущенной улыбкой ответила Дженнифер Лопес со сцены.

Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her:



"I think I’m done with that. I’ve tried that a few times" ? pic.twitter.com/zoQqxse0Tl — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 16, 2025

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про мужа Джулии Робертс. Недавно актриса отметила с ним 23-ю годовщину свадьбы - пара выложила забавные совместные фото.

Также американский актер и музыкант Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда после скандального развода с Эмбер Херд. Артист признался, каким было начало конца.

Читайте также:

О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред