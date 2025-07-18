После четырех разводов: Дженнифер Лопес сделала жесткое заявление

Кратко:
- Год назад Дженнифер Лопес развелась с четвертым мужем
- Недавно со сцены она сообщила, что "покончила" с браком
На счету американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес четыре развода, одна несостоявшаяся свадьба, одна разорванная помолвка и несколько весьма громких романов. С апреля 2024 года, когда она рассталась с актером Беном Аффлеком, Джей Ло одинока.
Многие отмечают романтичную натуру Лопес, но сама артистка, похоже, после стольких неудач в личной жизни стала немного скептиком. Во время своего тура "Up All Night" по Европе она сообщила о важном решении.
В социальной сети Х на одном из фан-аккаунтов певицы появилось видео: зритель из зала попросил Джей Ло выйти за него замуж. "Думаю, с этим я покончила. Я уже пыталась несколько раз", - со смущенной улыбкой ответила Дженнифер Лопес со сцены.
Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her:— Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 16, 2025
"I think I’m done with that. I’ve tried that a few times" ? pic.twitter.com/zoQqxse0Tl
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Ранее Главред рассказывал про мужа Джулии Робертс. Недавно актриса отметила с ним 23-ю годовщину свадьбы - пара выложила забавные совместные фото.
Также американский актер и музыкант Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда после скандального развода с Эмбер Херд. Артист признался, каким было начало конца.
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О персоне: Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.
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