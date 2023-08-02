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Positiff Завгородний рассказал про измены в первом браке и вторую свадьбу

Анна Подгорная
2 августа 2023, 12:42 обновлено 2 августа, 12:42
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Позитив утверждает, что его новые отношения разительно отличаются от того, что у него было с Андрийчук.
Positiff, Алексей Завгородний, Позитив
Алексей Завгородний рассказал, был ли он верным первой жене, и какой будет свадьба со второй / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Украинский музыкант Алексей 'Positiff' Завгородний восемь лет состоял в браке с Анной Андрийчук, дизайнером и близкой подругой певицы Насти Каменских. Пара распалась в 2021 году, в чем, по словам самого артиста, не последнюю роль сыграло его легкомыслие.

Об этом Позитив рассказал в интервью Славе Демину. Он отрицает факт физических измен Андрийчук, но отмечает, что не всегда был честен с первой женой.

"У меня было такое, что были переписки, то есть морально точно такое было. И это испортило наши отношения точно. Ничего не доходило, но когда твоя жена читает такое, она думает: "Ну все было", - вспоминает Завгородний.

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Свои новые отношения он скрывает от прессы - Демину он подтвердил, что встречается с танцовщицей, но ее имя называть не стал, мотивируя это тем, что все и так знают, кто она. К слову Позитиву приписывают роман с танцовщицей и хореографом Юлией Сахневич, с которой он участвовал в шоу Танці з зірками в 2020 году.

Музыкант с новой избранницей уже планирует будущую свадьбу. Правда, отмечает, что решающий голос все-таки оставляет за своей девушкой - для нее это первый брак, и ей хочется, чтобы церемония была идеальной.

"Это должно быть так, чтобы понравилось нашей семье. И одной стороне, и другой. В первую очередь это для нее, о ней... и о нас. Для меня это будет второй брак, для меня это не важно. Это все для нее. А для меня – то такое. Если надо будет – сделаем", - поделился Позитив.

Ранее стало известно, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - такое предположение сделала пресса и поклонники после свежих фото и видео модели с округлившимся животиком.

Также таблоиды публикуют необычное заявление французской певицы Афиды Тернер: невестка Тины Тернер будет рожать от ее погибшего сына. Таким образом она надеется побороть тоску по мертвому мужу.

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