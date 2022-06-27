POSITIFF рассказал, как съехал с арендованной квартиры, потому что "материально сложно"

Позитив пожаловался на сложное материальное положение/ instagram.com/positiff/

Украинский певец и исполнитель, экс-солист группы "Время и Стекло" POSITIFF рассказал, как наступили тяжелые времена для украинских артистов, которые как и все украинцы страдают от военного вторжения россии.

В интервью Muzvar, артист рассказал, что ему даже пришлось отказаться от аренды квартиры, так как финансово тяжело было за нее платить.

"Материально очень сложно. История моя изменилась. Артисты все в сложном положении. Я не могу сказать, что все артисты живут с роялти. В основном, это были корпоративы. Сейчас лишь благотворительные концерты", - рассказывает артист.

Он также добавляет, что у него были сбережения, которые накануне войны он начал вкладывать в свой собственный дом. Однако жить там пока нельзя, потому что там еще нужно сделать много работы.

Напомним, ранее артист объяснил, зачем взбаламутил отечественные сегменты социальных сетей, опубликовав фото своего поцелуя с Надей Дорофеевой ‒ бывшей напарницей по дуэту "Время и стекло".