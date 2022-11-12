Пора к психиатру: Тодоренко начинает бесить подписчиков бесконечными страданиями

Регина Тодоренко / t.me/todorenkoregina

Пул украинских предателей не меняется. Меняются только их лица в зависимости от ситуации.

Так, своей кислой миной не в первый раз уже светит украинская телеведущая и певица, которая продалась России, Регина Тодоренко. Даже пропагандистские СМИ устали от ее вечно плачущего лица и советуют ей обратиться к психиатру, раз настолько "все плохо".

Скорее всего, артистка была не готова к таким нагрузкам, а именно к рождению второго ребенка и съемкам в российских развлекательных шоу. Она намекает на то, что ее настигло нечто. Скорее всего, послеродовая депрессия.

Напомним, ранее ведущая решила рассказать в блоге о своих туалетных приключениях.

В красках и деталях она поведала о том, как сидела в дамской комнате по своим делам, когда к ней ворвался мужчина, и стал снимать, как она справляет естественную нужду.

Затем, жалуется Тодоренко, этот туалетный папарацци потребовал с нее кругленькую сумму за то, чтобы эти фотографии не попали в СМИ.

Вас также может заинтересовать: