Регина Тодоренко не устает "пилить" селфи себя несчастной. Остается надеяться только зачем.
Пул украинских предателей не меняется. Меняются только их лица в зависимости от ситуации.
Так, своей кислой миной не в первый раз уже светит украинская телеведущая и певица, которая продалась России, Регина Тодоренко. Даже пропагандистские СМИ устали от ее вечно плачущего лица и советуют ей обратиться к психиатру, раз настолько "все плохо".
Скорее всего, артистка была не готова к таким нагрузкам, а именно к рождению второго ребенка и съемкам в российских развлекательных шоу. Она намекает на то, что ее настигло нечто. Скорее всего, послеродовая депрессия.
Напомним, ранее ведущая решила рассказать в блоге о своих туалетных приключениях.
В красках и деталях она поведала о том, как сидела в дамской комнате по своим делам, когда к ней ворвался мужчина, и стал снимать, как она справляет естественную нужду.
Затем, жалуется Тодоренко, этот туалетный папарацци потребовал с нее кругленькую сумму за то, чтобы эти фотографии не попали в СМИ.
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