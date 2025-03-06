Популярный американский репер Offset едет в РФ с концертом

Лейбл Киари Сифуса ранее объявлял про разрыв деловых отношений со страной-агрессором.

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Offset в Москве - репер планирует посетить РФ с концертом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/offsetyrn

Вкратце:

У репера Offset запланирован концерт в москве

Он сотрудничает с лейблом, который прежде бойкотировал рф

Американский репер Offset (Киари Кендрелл Сифус) решил нарушить изоляцию рф, как страны-оккупанта, от цивилизованного культурного мира. Уже 18 апреля он выступит с концертом в московском MTC Live Hall, сообщает ВВС.

Стоит отметить, что Оффсет - артист студии Motown Records, которая в свою очередь принадлежит Universal Music Group. В начале полномасштабной войны в Украине UMG публично осудили вторжение рф в независимое государство. Кроме того пресс-слуюба лейбла объявила о прекращении сотрудничества со страной-оккупантом.

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"Мы призываем как можно скорее положить конец насилию в Украине. Мы соблюдаем международные санкции", - говорилось в заявлении UMG.

Сейчас ситуацию с выступлением Сифуса не комментирует ни лейбл, ни сам артист.

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Кто такой Offset? Offset (настоящее имя - Киари Кендрелл Сифус) - американский рэпер, автор песен и актер. Бывший участник хип-хоп-группы Migos, в состав которой также входили Takeoff и Quavo, сообщает Википедия.

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