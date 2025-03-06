Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Популярный американский репер Offset едет в РФ с концертом

Анна Подгорная
6 марта 2025, 15:17
25
Лейбл Киари Сифуса ранее объявлял про разрыв деловых отношений со страной-агрессором.
Offset
Offset в Москве - репер планирует посетить РФ с концертом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/offsetyrn

Вкратце:

  • У репера Offset запланирован концерт в москве
  • Он сотрудничает с лейблом, который прежде бойкотировал рф

Американский репер Offset (Киари Кендрелл Сифус) решил нарушить изоляцию рф, как страны-оккупанта, от цивилизованного культурного мира. Уже 18 апреля он выступит с концертом в московском MTC Live Hall, сообщает ВВС.

Стоит отметить, что Оффсет - артист студии Motown Records, которая в свою очередь принадлежит Universal Music Group. В начале полномасштабной войны в Украине UMG публично осудили вторжение рф в независимое государство. Кроме того пресс-слуюба лейбла объявила о прекращении сотрудничества со страной-оккупантом.

видео дня

"Мы призываем как можно скорее положить конец насилию в Украине. Мы соблюдаем международные санкции", - говорилось в заявлении UMG.

Сейчас ситуацию с выступлением Сифуса не комментирует ни лейбл, ни сам артист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии, где спустя 20 лет после развода сыграют влюбленных.

Также звезда "Матрицы" и "Джона Уика" Киану Ривз раскрыл секрет крепких отношений с 51-летней подругой. 60-летний артист никогда не был женат, и нынешний роман для него самый продолжительный.

Читайте также:

Кто такой Offset?

Offset (настоящее имя - Киари Кендрелл Сифус) - американский рэпер, автор песен и актер. Бывший участник хип-хоп-группы Migos, в состав которой также входили Takeoff и Quavo, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Возвращался домой со смены": появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу

"Возвращался домой со смены": появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу

15:12Украина
Вместе с "осью зла": Залужный выдал громкое обвинение в сторону США

Вместе с "осью зла": Залужный выдал громкое обвинение в сторону США

14:42Война
Перемирие на месяц: СМИ назвали вариант мирного плана Франции и Британии

Перемирие на месяц: СМИ назвали вариант мирного плана Франции и Британии

13:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

Археологи обомлели: древняя пещера открыла невероятный секрет человечества

Археологи обомлели: древняя пещера открыла невероятный секрет человечества

Последние новости

15:56

"Есть два сценария": названа дата подписания большой сделки по войне в Украине

15:42

ТОП б/у авто, которые не разочаруют владельца: рейтинг надежности от экспертов

15:17

Популярный американский репер Offset едет в РФ с концертом

15:12

"Возвращался домой со смены": появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу

14:58

Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делать в последние дни поста

Пауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – КуликПауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – Кулик
14:42

Вместе с "осью зла": Залужный выдал громкое обвинение в сторону США

14:40

Самые энергичные живчики: астрологи назвали ТОП-5 знаков, которые всех заряжают

13:54

Перемирие на месяц: СМИ назвали вариант мирного плана Франции и Британии

13:45

США пытаются шантажировать, чтобы Украина пошла на их условия – нардеп

Реклама
13:35

Госпродпотребслужба отрицает влияние ОО "Жизнь" на работу службы в 2024 году

13:35

Сотни тысяч украинцев могут депортировать из США: у Трампа готовят решение

13:16

Дочь путиниста Филиппа Киркорова устроила беспредел в школе - детали

13:12

Европа может закрыть небо над частью Украины: о каких областях идет речь

12:57

"Хотели посадить на цепь в РФ": Гарик Кричевский рассказал про украинского певцаВидео

12:49

Актер-путинист Евгений Миронов экстренно госпитализирован в РФ

12:49

Будут ли в Украине повышать минимальную зарплату – нардеп ответил

12:33

"Это новая война": Залужный заявил, что россияне изменили тактику в Украине

12:31

Только остроглазые гении найдут число 906 за 5 секунд: сложная загадка

12:29

"Скоро с Зеленским вместе": Максим Галкин поразил поклонников

12:14

Как избавиться от плесени в ванной раз и навсегда: понадобится 2 простых продукта

Реклама
12:02

Доллар подешевел до минимума, а евро взлетел до 45 гривень - свежий курс валют

11:45

Франция готова передавать Киеву свои разведданные вместо США

11:21

Сгорело более 2 тысяч посылок: РФ прицельно атаковала терминал Новой почтыФото

11:06

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - злоупотребление, Лошадям - обида

10:57

Команда Трампа провела тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко – Politico

10:38

Армия РФ атаковала Украину Искандерами и Шахедами: какие цели удалось сбить

10:23

"Это прокси-война между ядерными странами": в США сделали заявление о вторжении РФ

10:06

РФ способна воевать еще год-полтора, но лишь при одном условии – СМИ

09:57

"Развод пошел на пользу": Настя Каменских рассказала о своем настроении

09:31

Гарик Кричевский: "Думал, что завязываю с музыкой навсегда"Видео

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 марта (обновляется)

09:22

Россияне пытаются пересечь границу на севере: в ЦПД назвали цель врага

09:18

5 знаков зодиака, которые много тратят денег

09:13

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до четырехФото

08:34

ВСУ смогли освободить территории на Харьковщине: в DeepState раскрыли детали

08:32

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Остановка обмена разведданными: аналитики рассказали об угрозе для Украины

08:27

Война Мелании и Иванки Трамп раскрыта: инсайдеры выдали отвратительную правду

08:21

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

08:10

Трамп и Путин - идентичные имперские колоннымнение

Реклама
07:22

РФ ударила дроном по жилой многоэтажке в Харькове: что известно

07:10

Что не так на рисунке: только гений угадает за 7 секунд

07:00

Бомбический салат из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике - рецептВидео

06:55

Из-за Трампа Евросоюз готовится к новой волне беженцев из Украины – Politico

06:10

После прихода Трампа намечается историческое событие в Европемнение

05:58

Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти грушу

05:06

Эксперты призвали оставлять чайные пакетики у дверей в марте: для чего это

04:50

Опасные дни марта: что можно и нельзя делать в эти даты

04:30

Угроза ударов баллистики РФ по городам Украины: эксперт о громком решении Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять