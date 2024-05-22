Популярного ведущего без военного билета в Киеве остановили работники ТЦК

Анатолий Анатолич рассказал про причину остановки на блок-посту.

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Анатолий Анатолич высказался про общение с ТЦК - что произошло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский шоумен Анатолий Анатолич в начале этого года был оштрафован из-за отсутствия военного билета. На воинский учет он пытался стать трижды, но не мог попасть в военкомат про причине постоянных очередей.

С 18 мая украинские мужчины имеют возможность сделать это в онлайн-режиме: обновить свои данные и получить военный билет. Впрочем, из-за наплыва людей сделать это - не всегда простая задача.

Об этом Анатолич рассказал в своем блоге в Instagram. Сегодня его остановили сотрудники ТЦК на блок-посту - военного билета при ведущем не оказалось, ведь его очередь на получение наступит лишь 24 мая.

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"Вез детей в школу, остановили ТЦК на Варшавском шоссе. Спрашивали военный билет. Объяснил, что еще в процессе получения. Записался в ТЦК. Электронная очередь. Потому что очередь по талончикам - это [ужас - неценз.]", - написал Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич высказался про общение с ТЦК - что произошло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Кто такой Анатолий Анатолич? Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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