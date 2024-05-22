УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Популярного ведущего без военного билета в Киеве остановили работники ТЦК

Анна Подгорная
22 мая 2024, 22:43
898
Анатолий Анатолич рассказал про причину остановки на блок-посту.
Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич высказался про общение с ТЦК - что произошло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский шоумен Анатолий Анатолич в начале этого года был оштрафован из-за отсутствия военного билета. На воинский учет он пытался стать трижды, но не мог попасть в военкомат про причине постоянных очередей.

С 18 мая украинские мужчины имеют возможность сделать это в онлайн-режиме: обновить свои данные и получить военный билет. Впрочем, из-за наплыва людей сделать это - не всегда простая задача.

Об этом Анатолич рассказал в своем блоге в Instagram. Сегодня его остановили сотрудники ТЦК на блок-посту - военного билета при ведущем не оказалось, ведь его очередь на получение наступит лишь 24 мая.

видео дня

"Вез детей в школу, остановили ТЦК на Варшавском шоссе. Спрашивали военный билет. Объяснил, что еще в процессе получения. Записался в ТЦК. Электронная очередь. Потому что очередь по талончикам - это [ужас - неценз.]", - написал Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич высказался про общение с ТЦК - что произошло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Кто такой Анатолий Анатолич?

Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Беременная четвертым жена 64-летнего Сергея Тигипко, модель и бизнесвумен Алла Зиневчи, раскрыла пол будущего ребенка. Для политика это будет уже восьмой наследник.

Также украинский шоумен Слава Демин прокомментировал слухи о том, что он добился успеха на телевидении благодаря протекции влиятельных мужчин, которую он якобы получал в обмен на интимные услуги.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анатолий Анатолич новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении - Генштаб

ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении - Генштаб

23:38 Украина
Зеленский поедет во Францию и Италию: в Politico раскрыли неожиданную причину визита

Зеленский поедет во Францию и Италию: в Politico раскрыли неожиданную причину визита

23:18 Украина
Сбитие российских ракет над Украиной: в Польше заинтриговали заявлением

Сбитие российских ракет над Украиной: в Польше заинтриговали заявлением

22:48 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не вернется : появилось официальное заявление дворца о Кейт Миддлтон 30810

"Не вернется": появилось официальное заявление дворца о Кейт Миддлтон

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке 18939

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных сюрпризах 9229

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных "сюрпризах"

Путинист Пресняков обратился к сыну от Орбакайте и сделал громкое признание 8909

Путинист Пресняков обратился к сыну от Орбакайте и сделал громкое признание

Последние новости

23:54

Испания передаст большой пакет помощи: Умеров заявил о системах ПВО Patriot

23:51

Елена Кравец выкрасила волосы семилетнего сына в необычный цвет

23:38

ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении - Генштаб

23:18

Зеленский поедет во Францию и Италию: в Politico раскрыли неожиданную причину визита

22:48

Сбитие российских ракет над Украиной: в Польше заинтриговали заявлением

До конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – СвитанДо конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – Свитан
22:43

Популярного ведущего без военного билета в Киеве остановили работники ТЦК

22:40

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

22:25

Путин хочет изменить морские границы: эксперт раскрыл циничные планы Кремля

22:22

Черноморский флот РФ стал флотилией: Плетенчук назвал серьезную проблему оккупантов

Реклама
21:45

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

21:33

Верба - к горю, сосна - к ссорам: какие деревья нельзя сажать во дворе - советыВидео

21:17

"Так рано ушла": умерла сестра Жанны Фриске - причина

20:46

"Максимум внимания пограничью": Зеленский назвал направления основных боев в Украине

20:45

Француженки кладут под подушку лавровый лист: решают сразу 3 проблемы

20:31

Госисполнители уже 13 лет периодически арестовывают счета "Энергоатома" в интересах мошеннической схемы времен Януковича

20:24

Евгений Руденко досье

19:46

Как избавиться от сорняков на клумбе: способ, который быстро решит проблемуВидео

19:43

"Должны дать отпор": Джонсон поддержал удары по России американским оружиемВидео

19:43

Будут лить грозовые дожди, но не везде: в какие области придет 30-градусный "ад"

19:41

"Дефицит увеличился": в Укрэнерго назвали часы, когда будут выключать свет в четверг

Реклама
19:36

Польша стягивает войска на границу с Беларусью: в Минобороны раскрыли угрозы

19:19

Позиции переходят "из рук в руки": Сазонов раскрыл тяжелую ситуацию в Волчанске

19:10

Кто таинственный россиянин на разбившемся вертолёте президента Иранамнение

19:07

Вслед за "кровавым" королем: в Сети "разнесли" свежий портрет Кейт Миддлтон

19:00

Лишь единицы найдут 6 скрытых слов за 12 секунд: чрезвычайная загадка

18:39

Войска НАТО могут появиться в Украине: в СМИ раскрыли позиции стран

18:36

Как быстро почистить молодой картофель: лайфхак, который сэкономит ваше время

18:27

"Самая большая угроза": РФ может начать наступление на новом направлении - Жорин

18:16

Электрошокеры, наручники и остановка авто: Нацгвардии расширили полномочия

17:51

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате

17:46

Красная линия для РФ: майор ВСУ рассказал, будут ли ВСУ уничтожать Крымский мост

17:42

По Луганщине прилетела серия "приятных" ракетных ударовВидеоблоги

17:39

Как лучше всего заморозить малину: простой способ на заметку хозяйкам

17:22

Дополнительный отпуск для военных: в Кабмине рассказали, как получить

16:59

"До Харькова не дойдут": Свитан сказал, как Украина может противодействовать КАБамВидео

16:51

Пауки больше не попадут в дом: чем нужно обработать тюль и подоконник

16:41

"Помешать новому наступлению РФ": в СНБО выдали важное заявление к США

16:26

После абьюза и домашнего насилия: известная украинская супермодель вышла замуж

16:22

"Ситуация сложная": главком Швеции спрогнозировал продолжительность войны в Украине

16:16

Ехали спасать гражданских: в Волчанске РФ ударила дроном по авто с полицейскими

Реклама
15:56

Церковный праздник 23 мая: что запрещено делать на святого Михаила

15:52

20 тысяч грн в месяц: в Раде предложили вариант бронирования от мобилизации

15:48

Летальное оружие для РФ: британский министр рассказал о секретной подачке Китая

15:34

"Этот месяц 2024 года станет решающим в войне": что устроит Украина к концу года для РФ - прогноз

15:17

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных "сюрпризах"

15:13

Россияне отводят войска: в ВСУ объяснили изменение ситуации возле Часового Яра

15:05

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста

15:02

Новые графики отключения света в Украине: где и когда не будет электроэнергии

14:37

"Мобилизация будет проходить лучше": Подоляк назвал главный фактор

14:26

РФ атаковала Харьков: был прилет возле домов, есть возгорание и много раненых

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять