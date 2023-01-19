Популярная российская актриса сломала позвоночник

Некоторые СМИ полагают, что актриса перебрала в новогоднюю ночь, что и стало причиной травмы.

Лариса Удовиченко / УНИАН

Российская актриса Лариса Удовиченко в новогоднюю ночь оказалась в реанимации.

Как сообщают российские Телеграмм-каналы, она сломала позвоночник прямо в Новый год. "Удовиченко сильно покалечилась. В Петербурге пропустила спектакль "Игра на вылет". И вообще до марта выбыла из строя", - пишут они.

Кстати, российские СМИ также намекают на то, что у Удовиченко были проблемы с алкоголем и может быть, причиной ее травмы стал именно он.

"С большим сожалением сообщаем, что Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", — сообщили организаторы спектакля с участием артистки РФ в Петрозаводске.

Об этом же сообщили организаторы из Великого Новгорода. 67-летнюю Удовиченко заменит другая артистка.

Напомним, ранее в России, в городе Санкт-Петербург разгорелся скандал из-за Украины прямо в театре из-за спектакля "Игра на вылет".

Как сообщили некоторые российские СМИ, зрители ожидали увидеть на сцене актрису Ларису Удовиченко, однако, не предупредив петербуржцев, Удовиченко заменили на актрису Татьяну Абрамову.

Также, по словам зрителей, во время спектакля актеры облачились в костюмы, напоминающие цвета украинского флага. "На Абрамовой была голубая блуза с желтым цветком в голове, на артисте — голубой пиджак с желтым цветком, последней каплей стало когда выходит актриса в голубом платье и длинных желтых перчатках", - поделилась впечатлением Ангелина И.

Напомним, ранее звезда сериалы "Сваты", актриса Татьяна Кравченко, устроила настоящий скандал в России. Она едва не сорвала спектакль Гвоздь сезона, или Все билеты проданы в российском Санкт-Петербурге, а теперь умудрилась угодить в новый скандал.

Как оказалось, пропавшая актриса объявилась в Калуге.

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