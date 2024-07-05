Популярная блогерша умерла после пластики

Алина Феррейра, популярная бразильская модель и блогер, скончалась в следствие генерализованной инфекции.
По данным Correo Brazilenze, Алина, 33 года, заразилась генерализованной инфекцией после процедуры с применением полиметилметакрилата (ПММА) в области ягодиц в клинике в Гоянии.
"Семья и друзья глубоко сожалеют об этой болезненной и невосполнимой утрате", - говорится в заметке, опубликованной в социальных сетях молодой женщины. "Алина была мечтательной девушкой и всегда улыбалась, и именно такой мы должны помнить ее. Мы просим Бога утешить сердца каждого", - добавляет он.
В социальных сетях друзья и подписчики оплакивали потерю. "Невероятная женщина, образцовая мать и необыкновенный друг, у кого бы он ни был, у тебя уже все было", — написал друг.
У Алины было более 44 тысяч подписчиков в Instagram, где она делилась фотографиями с фотосессий и своим распорядком дня. У модели осталось двое детей.
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