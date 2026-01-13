"Понимаю, что он военный": известная актриса поразила встречей с российским оккупантом

Римма Зюбина встретила за границей российского военного.

Римма Зюбина про российских военных / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Римма Зюбина, скрин из видео

Известная украинская актриса Римма Зюбина поделилась историей о встрече с российским оккупантом за границей. В интервью "ИПсО и люди" она рассказала, что столкнулась с военным страны-агрессора в Грузии.

По словам Зюбиной, в 2025 году она прожила два месяца в Грузии. Актриса приняла участие в израильском проекте про Украину. Римма отметила, что в Грузии сейчас проживает очень много россиян, которым дали добро на въезд в 2022 году. Главным условием для релокации стали инвестиции и бизнес.

Римма Зюбина актриса / фото: instagram.com, Римма Зюбина

"Именно там я столкнулась с идеальной работой пропаганды. Я в Грузии была в шестой раз, очень люблю эту страну. Я впервые приехала, когда в Грузии хвастались реформами, которые произошли... Они официально пустили россиян в 22-м году. Они дают им вид на проживание, если у них есть недвижимость от $100 тыс. или у них есть какой-то бизнес. Бизнес – это мы плетем какие-то браслетики, это тоже бизнес... И они не учат себя сказать: "Гамарджоба", – чтобы поздороваться. Это "очень" трудно. "Здрасьте!" – и все.", — поделилась артистка.

Римма рассказала, что ей довелось встретиться даже с российским военным. Как призналась актриса, оккупанта в нем выдали татуировки и одежда. Женщина испытала шок, ведь еще некоторое время назад этот человек мог убивать украинцев. Ситуацию усложняет и то, что сын артистки служит в ВСУ и защищает страну от оккупантов.

Римма Зюбина интервью / фото: instagram.com, Римма Зюбина

"И ты сидишь в кафе, ешь любимые хинкали, и я вижу чувака в зеленой футболке. Вижу на нем какие-то татухи и понимаю, что он военный. Российский военный. И, возможно, на прошлой неделе он сбрасывал бомбы на мою же голову. И я ничего не могу сделать. И это такое бессилие", — призналась Зюбина.

Про персону: Римма Зюбина Римма Анатольевна Зюбина – украинская актриса, телеведущая и общественная активистка, сообщает Википедия. Исполнительница главной роли Дарьи в фильме "Гнездо горлицы". Ведущая программы "По обеду шоу" на UA: Первый (2018-2019), шоу "Новый День" на телеканале "Прямой" (2019). Голос "Радио Культура".

Обладательница премии "Золотой волчок" в номинации "Лучшая женская роль" за роль Дарьи в фильме "Гнездо горлицы" (2016). Также за эту роль награждена специальным отличием на Международном кинофестивале в Мангейме/Германия/2016 и на Международном кинофестивале "Любовь – это безумие" в Варне/Болгария/2017 за лучшую женскую роль. Двухразовая лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2004, 2008).

В марте 2014 года актриса заявила, что больше не будет сотрудничать в кино/телепроектах производства России. Принципиально отказывается от получения государственной награды "Заслуженная артистка".

