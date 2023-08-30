Российская певица Алла Пугачева была Примадонной на сцене страны-оккупанта. Однако с началом полномасштабной войны в Украине она отказалась поддерживать военную кремлевскую политику, и покинула рф вместе с семьей.
С тех пор в прессе страны на болотах ее поливают грязью, но все равно ожидают ее возвращения. Каждый старается погреться в лучах славы артистки - кто хейтом, кто хайпом на вымышленных новостях про нее.
Так недавно на обмане попался некто Джордж Ровалс - стилист, который записал себя в близкие друзья Пугачевой, и периодически выдает журналистам подробности про ее жизнь. К примеру, он уверенно заявлял, что Алла Борисовна строит серьезные планы по возвращению в страну-оккупанта.
Елена Чупракова, помощница Примадонны, решительно отрицает как ее дружбу с Ровласом, так и ее желание жить и творить в стране на болотах.
"Я не знаю, кто такой Джордж Ровалс, никакой информации о её приезде нет. Она нормально себя чувствует. На сцену пока не собирается. О её творческих планах я не в курсе", - уверенно заявила ассистентка Пугачевой.
Ранее сообщалось, что Пугачева лишилась последнего бизнеса в РФ. Он был связан с изготовлением обуви. С сайта производителя вдруг исчезла почти вся продукция, которая выпускалась от имени Пугачевой.
Также "Усатый нянь" Сергей Проханов рассказал правду про здоровье Аллы Пугачевой. Вместе артисты лежали в больнице, когда певица проходила сложную операцию на сердце.
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