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Полякова показала сильно располневшую дочь и заставила ее тренироваться

Алена Кюпели
13 июля 2023, 17:23 обновлено 13 июля, 17:29
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Теперь мама Полякова серьезно взялась за фигуру тинейджера Маши.
Маша Полякова
Маша Полякова теперь будет под контролем мамы / instagram.com/mashapolyakova

Украинская певица Оля Полякова, которая активно гастролирует и помогает ВСУ, показала свою необычную тренировку.

А необычной она может считаться от того, что на ней присутствовала ее старшая дочь Маша, которая удивила располневшей фигурой.

В частности, на своей странице в Instagram, Полякова решила провести совместное занятие с тренером и Машей. Видимо, все эта история и придумывалась для того, что бы привлечь к занятиям спортом свою старшую дочь, которая изменилась за последнее время.

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Так, молодая девушка показалась в коротком спортивном комбинезоне, с которого откровенно свисали пухлые бока. Также у Маши заметно увеличилась попа, а ее длинные, как у мамы ноги, стали визуально короче, полнее и на них можно было рассмотреть целлюлит.

Оля Полякова заставила тренироваться располневшую дочь Машу
Оля Полякова заставила тренироваться располневшую дочь Машу / Instagram/olyapolyakova

Что ж, видимо звездная мама быстро взялась за дочку, чтобы та похудела и стала стройная, как и сама звезда.

Оля Полякова заставила тренироваться располневшую дочь Машу
Оля Полякова заставила тренироваться располневшую дочь Машу / Instagram/olyapolyakova

Напомним, ранее Чирков на камеру снял Полякову у туалетного столика - певица мазала свою кожу кремом. Она, вероятно, только вышла из душа, ведь сидит Оля в одном полотенце, которое прикрывает только ее грудь и то место, где спина теряет свое приличное название.

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