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"Полная деградация": в Сети хохочут над пьяной Волочковой на мопеде

Сергей Кущ
11 мая 2023, 04:04
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Анастасия Волокова уже не знает чем завлечь и удивить поклонников.
Анастасия Волочкова
В Сети хохочут над пьяной Волочковой на мопеде / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опозорилась на камеру в нетрезвом виде.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором сидела на мопеде.

"Может быть я смешная, может, сумасшедшая.. Но я точно знаю, что без меня ваша жизнь будет скучна", - подписала видео скандальная балерина.

видео дня

Пользователи сети начали хвататься за голову, увидев видео Волочковой.

"Золотая наша, вам зачем нас смешить? Вы же балетом занимаетесь, а не в цирке работаете", "Как скучно на мальдивах .. Неужели там больше нечем заняться, кроме как все время быть в эфире?", "Вы ошибаетесь, это не юмор, а полная деградация. Юмором и не пахнет", "Настя, тебе надо будет прокапаться после отдыха", - писали в комментариях под публикацией балерины.

Пьяная Волочкова на мопеде
Пьяная Волочкова на мопеде / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Также мы писали, что Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Смотрите видео о том, почему балерина не стала мамой во второй раз:

Больше позора Волочковой:

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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