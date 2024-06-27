Покемоны и Хэлоу Китти: Чарльз III угостил императора Японии фирменным юмором

В непринужденной светской беседе британский монарх обнаружил удивительные познания в популярной культуре.

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Чарльз III новости - как прошел банкет в честь императора Японии Нарухито / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Император Японии Нарухито вместе со своей супругой посетили Великобританию, в честь чего король Чарльз III дал торжественный банкет в Букингемском дворце. Изысканное общество во время ужина монарх развлекал непринужденными шутками.

Об этом сообщает издание Metro. Так светская беседа завела Чарльза III в рассуждения о рыбалке. Король посетовал, что в этом хобби его преследуют неудачи.

Затем он использовал в качестве каламбура отсылку к популярному японскому анимэ "Покемоны", а вернее к его слогану: "Мне жаль сообщать, что в последнее время мне не везет с рыбалкой. Фраза о покемонах "надо поймать их всех" (gotta catch 'em all - прим. редактора) может понравиться моим внукам, но для меня это, пожалуй, мечта".

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Журналисты также отметили, что монарх говорил и о другом культовом японском мультфильме Hello Kitty. Таким образом Чарльз III продемонстрировал не только уважение к популярной культуре Страны восходящего солнца, но и внимание к увлечениям его горячо любимых внуков.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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