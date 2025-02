"Показать, а не рассказать": король Чарльз III снимется в кино

Король Великобритании принял участие в новом проекте, который касается его общественно важных интересов.

Чарльз III в кино - о чем будет фильм с королем Великобритании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Британский монарх работает над повышением осведомленности о важности заботы об окружающей среде

Для этого Чарльз III решил использовать медиа

Британский король Чарльз III выбрал необычный способ обратить внимание на защиту окружающей среды и важность благотворительной деятельности - двум темам, работе над которыми он посвятил большую часть своей сознательной жизни.

В 2010 году монарх выпустил книгу под названием "Гармония: новый взгляд на наш мир" ("Harmony: A New Way of Looking at Our World"), в которой он рассматривает концепцию изменения взаимоотношений человека и природы. Сегодня же Чарльз III вдохновлен новым проектом - съемками полнометражного фильма, посвященного этой теме, сообщает издание Hello.

Работа над документальной кинолентой уже началась в Дамфрис-хаусе в Шотландии. Король, по словам инсайдеров из Букингемского дворца, полон энтузиазма от того, что теперь может не только рассказать, но и показать, в чем суть его "Гармонии".

"Король с нетерпением ждет возможности донести концепцию Harmony до новой и международной аудитории, используя некоторые из лучших творческих талантов на телевидении. Это шанс "показать, а не рассказать", как эти идеи могут преобразовать людей, места и, в конечном счете, планету", - сообщает источник.

