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"Показать, а не рассказать": король Чарльз III снимется в кино

Анна Подгорная
3 февраля 2025, 01:46
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Король Великобритании принял участие в новом проекте, который касается его общественно важных интересов.
Чарльз III
Чарльз III в кино - о чем будет фильм с королем Великобритании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

  • Британский монарх работает над повышением осведомленности о важности заботы об окружающей среде
  • Для этого Чарльз III решил использовать медиа

Британский король Чарльз III выбрал необычный способ обратить внимание на защиту окружающей среды и важность благотворительной деятельности - двум темам, работе над которыми он посвятил большую часть своей сознательной жизни.

В 2010 году монарх выпустил книгу под названием "Гармония: новый взгляд на наш мир" ("Harmony: A New Way of Looking at Our World"), в которой он рассматривает концепцию изменения взаимоотношений человека и природы. Сегодня же Чарльз III вдохновлен новым проектом - съемками полнометражного фильма, посвященного этой теме, сообщает издание Hello.

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Работа над документальной кинолентой уже началась в Дамфрис-хаусе в Шотландии. Король, по словам инсайдеров из Букингемского дворца, полон энтузиазма от того, что теперь может не только рассказать, но и показать, в чем суть его "Гармонии".

"Король с нетерпением ждет возможности донести концепцию Harmony до новой и международной аудитории, используя некоторые из лучших творческих талантов на телевидении. Это шанс "показать, а не рассказать", как эти идеи могут преобразовать людей, места и, в конечном счете, планету", - сообщает источник.

Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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