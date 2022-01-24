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Показала зад всему миру: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей полностью обнажилась в знак протеста

24 января 2022, 17:54
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Полнота может быть сексуальной, и Тесс - живое тому доказательство.

Тесс Холлидей показала пикантное сэлфи, сделанное в душе / instagram.com/tessholliday

Американская модель плюс-сайз Тесс Холлидей выложила фото, которым хотела вдохновить людей во всем мире чуть больше любить себя, и чуть меньше осуждать других.

Холлидей - необычная модель во всех смыслах. Она никогда не вписывалась в рамки красоты, навязанные обществом. Более того, она не соответствует стандартным параметрам даже моделей плюс-сайз - она слишком маленького роста, чтобы считаться "моделью". При росте в 165 сантиметров Холлидей весит 155 килограмм.

Тем не менее Тесс - одна из самых популярных и востребованных моделей такого формата. У нее есть миловидное личико, уверенность в себе и огромная харизма, которая буквально притягивает к себе людей.

Но она была такой не всегда. У Холлидей ушли годы на то, чтобы побороть психологические травмы и комплексы, навязанные ей обществом. Некоторые из них, вроде анорексии, преследуют ее до сих пор.

Примером своего успеха и принятия тела модель вдохновляет многих. Так она смело демонстрирует себя обнаженную, бросая вызов всему миру с его нелепыми стандартами. На недавнем фото Холлидей снялась голой во время водных процедур - любой мог смог рассмотреть каждую складочку ее пышного тела. Под фото модель оставила обращение для тех, кто осуждает полных людей: "Для тех, кто смотрит на меня с отвращением: что, если бы вы перестали осуждать толстых и сосредоточились на своем собственном счастье? Доброта к другим и к самим себе - единственный способ по-настоящему исцелиться. Мы все говорим, что хотим жить в лучшем мире, но все начинается с малого. Это может начаться здесь. Ненавидь меня сколько хочешь, но у меня отличная улыбка, еще лучшая попа и мое сердце. Это лучшая часть меня".

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Тесс Холлидей снялась полностью обнаженной / instagram.com/tessholliday

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