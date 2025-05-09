Пока Пугачева воссоединилась с Орбакайте: Галкин рассказал, куда уехал

Максим Галкин продолжает гастролировать.

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Максим Галкин - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максим Галкин отправился в Германию

Как он там проводит время

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, показал, где он сейчас находится.

На своей странице в Instagram Галкин признался, что он в Германии, где дает свои концерты.

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"Вчера в Дюссельдорфе", – написал юморист.

Максим Галкин в Германии / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Также он опубликовал фото, на котором позировал в очках на фоне панорамы города и заметно, что напротив Максима сидел еще один человек.

Максим Галкин в ресторане / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Отметим, пока Галкин гастролирует, его жена Алла Пугачева встретилась со своей старшой дочерью - Кристиной Орбакайте. Совсем недавно Орбакайте запретили въезд в Латвию из-за ее молчания о войне в Украине и посещения временно оккупированного Россией Крыма.

Мама и дочь проводят время на Кипре, где Кристина будет давать концерт, а Пугачева имеет там собственный дом. Кстати, Алла Пугачева много времени проводит на острове, ведь там ей подходит мягкий климат.

Максим Галкин / инфографика: Главред

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Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.

А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.

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Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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