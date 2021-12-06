Похудевшая Зарицкая показала сочные изгибы в мокром купальнике

Александра Зарицкая показала фигуру в купальнике / instagram.com/kazka.band

Месяц назад певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая покинула проект Танцы со звездами. Во время тренировок и съемок шоу артистка заметно похудела.

К счастью, танцы не ушли из жизни Зарицкой вместе с проектом. Девушка поддерживает себя в шикарной форме, и, похоже, очень счастлива.

Радостными, солнечными кадрами с отдыха она делится с подписчиками в Instagram. Зарицкая отправилась в теплые края, поэтому на некоторых из фото она одета соответствующе - в купальник.

Певица позирует в закрытом белом купальнике, который, впрочем, не скрывает ее подтянутую фигуру, а лишь подчеркивает соблазнительные изгибы.

В декабрьскую стужу смотреть на обновленную и отдохнувшую Зарицкую - одно удовольствие. К тому же артистка сделала фанатам еще один подарок - под фото она анонсировала выход нового клипа группы KAZKA в декабре 2021 года.

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Александра Зарицкая подчеркнула аппетитные формы светлым купальником / Коллаж - instagram.com/kazka.band

Поклонники не смогли "пройти" мимо новых кадров с Зарицкой, не сделав певице комплимент:

"Боже мой , что это за маленькая красотка!"

"Саша, выглядишь просто огонь!"

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Меж тем Александра Зарицкая необычными заявлениями продолжает подогревать слухи о ее романе с бывшим партнером по шоу Танцы со звездами Юрием Мешковым.

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