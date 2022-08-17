"Похоже на диарею": Горбачева жестко призвала украинцев жить мирно

Оля Горбачева гневно обратилась к украинцам / Скриншот

Украинская певица Ольга Горбачова рассказала, что нужно делать, чтобы не оказаться в "с..ке". Свой пост она адресовала всем украинцам.

Как написала певица на своей странице в Instagram, если продолжить на всех испражняться на "своих по любому поводу".

"Это уже похоже на диарею. Нет, на дезентерию. То есть, это болезнь. Нужны лекарства", - говорит она.

По ее словам, если украинцы не придут в сознание, то будут "жить в ж..е, а не в свободной стране". Даже после ее освобождения.

"Ибо свободная страна это там, где люди уважают волеизъявление другого и выходят из жлобского паттерна мышления. Дизентерия, это когда ты тянул в рот все, что плохо лежало, и не делал разницы, можно ли тебе это или нет, помыл ли ты руки и то, что собирался есть или нет. У нас нет никакой гигиены сейчас относительно того, что мы потребляем в информационном пространстве. Но, согласитесь, мы не со всем этим можем справиться. От того и диарея, которую даже диетой не остановить, потому что глист внутри и нужно его вытравить из себя", - добавила она.

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Напомним, ранее украинская блогерка, победительница 9 сезона романтического реалити-шоу Холостяк и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова отправилась на отдых в Турцию вместе с годовалым сыном Львом.

Девушка уже успела вернуться в дородовую форму - идеальные изгибы тела она с большим удовольствием демонстрирует на своей странице в Instagram.