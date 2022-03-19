"Погибают дети и рушатся наши города": Монатик эмоционально обратился к фанатам

Монатик / УНИАН

Украинский певец Монатик решил перенести или отменить все концертные шоу за рубежом. Он объяснил, что сделал это из-за нападения России.

Монатик надеется, что все фанаты его поймут. Он объявил об отмене концертов и выразил надежду, что его поймут.

"В Украине есть полномасштабная война. Погибают наши люди, дети, рушатся наши города. Все концертные шоу MONATIK, запланированные ранее (Прибалтика, Турция, Казахстан, Египет), переносятся к прекращению преступных военных действий российских властей на территории суверенной Украины", – подчеркнул исполнитель.

Монатик добавил, что обязательно возобновит все концерты, когда в Украине наступит мирное время. Также он добавил, что может проводить благотворительные выступления.

"Все возможные благотворительные выступления, направленные на сбор средств для ВСУ и приобретение гуманитарной помощи для граждан нашей страны, будут дополнительно анонсированы на официальных источниках. Все будет Украина!", – написал он.

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Ранее писали, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

Слова проникновенного трека "Я - Україна" Насти Каменских написал ее звездный муж Потап, а музыку – они вдвоем.

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